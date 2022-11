“En vivienda queremos hacer adiciones que son una deuda para el país. El déficit cualitativo es de 3,5 millones de viviendas en condiciones físicas deterioradas, no nos estamos inventando el mejoramiento, se ha hecho por décadas, pero a ritmos insuficientes”, dijo la ministra.

Según aclaró Velasco, esta meta pretende superar las cifras del Gobierno anterior, que venía mejorando 45.000 viviendas al año. Complementado con un mayor número de subsidios, “la meta es pasar de 43.000 a 65.000 en el año”, añadió.

Finalmente, la jefe de cartera dijo que el avance también tiene que ser en acceso a agua potable, pues más de 12 millones en zonas rurales no tienen una prestación del servicio adecuada y más de 3,2 millones no tiene acceso absoluto. “¿Cómo hacer ese sistema de ciudades si la gente no puede tomar agua?”, cuestionó.

Para mejora el panorama, la ministra adelantó que se realizarán nuevos proyectos de infraestructura y crear mecanismos complementarios para la prestación de servicio de acueducto municipal, con inversiones por más de $5 billones para municipios 4,5 y 6.