Endulzar los días saldrá más barato porque las Chocolatinas Jet bajarán de precio, ¿a cómo quedarán?

Endulzar el día con un chocolate en momentos en que todo sube, podría salirle más barato en los próximos días, todo porque la Compañía Nacional de Chocolates anunció que su emblemática Chocolatina Jet, la de cuadritos y de empaque azul, bajará de precio. Y es que la empresa del Gupo Nutresa anunció una reducción del 17 % en el precio de venta al público de las chocolatinas que han acompañado a más de una generación en el país, lo que permitirá que la Jet vuelva a costar $1.000 en dos de sus principales referencias. Lea aquí: Gilinski se queda con otra paisa: comprará a Mimo’s La decisión, explicó el presidente de la Nacional de Chocolates, Juan Fernando Castañeda, se tomó luego de sortear el aumento en el precio del cacao, que alcanzó los $12.000 dólares por tonelada, y el aumento tributario de los llamados impuestos saludables.

“Desafortunadamente, tuvimos que transmitir mucho de eso al consumidor y llegamos a una fracción arriba de $1.000, alrededor de $1.200, y sentimos que nos alejamos un poco de ese acceso que siempre había caracterizado a la chocolatina”, explicó Castañeda en diálogo con el diario La República. Por eso, “estamos muy emocionados de anunciar que Jet baja de precio en un momento en el que la economía de los colombianos está bajo presión. Esta es una decisión de empatía con el país y con los millones de colombianos que disfrutan Jet todos los días”, agregó el presidente de la compañía en un comunicado. Siga leyendo: Grupo Nutresa consolida su dominio en el negocio de los snacks tras control total de Productos Yupi Con la estabilización de los costos, la compañía decidió finalmente trasladar ese alivio al consumidor final, bajando el precio de la referencia individual de las Jet y las burbujas.

La Compañía Nacional de Chocolates espera volver a producir un millón de unidades diarias de la icónica Chocolatina Jet. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Jaime Pérez

“Volver al precio de $1.000 permite que los consumidores sigan disfrutando de una de sus marcas preferidas en distintos momentos del día: para compartir, regalar y encontrar fácilmente en la tienda de siempre”, explicó, por su parte, la gerente de mercadeo de la compañía, Regina Malo. Lea más: El “amor prohibido” que hizo realidad el antojo de los colombianos: así se creó el helado de Chocoramo Con esta reducción en el precio de la Chocolatina Jet, icónica por su sabor, pero también por traer en su empaque los caramelos, laminitas o monas para llenar un álbum, la Nacional de Chocolates espera volver a sus históricas jornadas de producción de un millón de chocolatinas diarias. “En los últimos 24 o 30 meses esos números se nos cayeron un poco. Queremos volver a ese millón de chocolatinas diarias, de la Jet número uno, llegar a vender 25 millones o 30 millones de chocolatinas al mes”, agregó Castañeda en La República.

Producción de la Chocolatina Jet en la fábrica de la Compañía Nacional de Chocolates en Rionegro, Antioquia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Jaime Pérez