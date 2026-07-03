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Grupo Nutresa lanza nueva recompra de acciones por hasta $1 billón

Grupo Nutresa ofrecerá $300.000 por acción en una nueva readquisición que podría alcanzar $1 billón, dirigida exclusivamente a accionistas registrados de la compañía.

  • Grupo Nutresa en cabeza de Jaime Gilinski ofrecerá $300.000 por cada acción ordinaria en la segunda etapa de su programa de readquisición.
    Grupo Nutresa en cabeza de Jaime Gilinski ofrecerá $300.000 por cada acción ordinaria en la segunda etapa de su programa de readquisición.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Grupo Nutresa anunció el inicio de una nueva etapa de su programa de readquisición de acciones con el lanzamiento de una segunda oferta durante el comienzo del segundo semestre de 2026.

La operación hace parte del plan aprobado por la Asamblea de Accionistas en diciembre de 2025 y contempla la compra de hasta 3.333.333 acciones ordinarias, equivalentes a una inversión cercana a $1 billón.

La compañía informó que ofrecerá $300.000 por cada acción, monto que será pagado de contado y en efectivo a quienes decidan acogerse a la oferta.

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Esta iniciativa hace parte del programa autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre de 2025, que aprobó la recompra de hasta 10 millones de acciones, equivalentes al 2,19% del total de títulos en circulación, mediante una o varias ofertas que podrán realizarse entre 2026 y 2028, con cargo a la reserva creada para ese propósito.

La estrategia de readquisición de acciones

De acuerdo con los expertos, la readquisición de acciones permite a una empresa comprar sus propios títulos para reducir la cantidad que circula en el mercado, fortalecer el valor de la acción y aumentar la participación relativa de los accionistas que permanecen.

Además, es una forma de utilizar excedentes de liquidez y transmitir confianza a los inversionistas, al reflejar que la compañía considera que sus acciones tienen un mayor valor que el reconocido por el mercado.

¿Quiénes podrán participar en la oferta de Grupo Nutresa?

La readquisición está dirigida exclusivamente a los accionistas que figuren inscritos en el libro de registro de accionistas de Grupo Nutresa a las 00:00 horas del día de publicación de la oferta. La aceptación deberá presentarse a través de una sociedad comisionista de bolsa, requisito indispensable para participar en la operación.

De acuerdo con el aviso oficial, el periodo para recibir aceptaciones será el 3 de julio de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mediante el mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). La aceptación será irrevocable y no podrá estar condicionada, salvo las excepciones previstas en el instructivo operativo de la bolsa.

¿Cómo se adjudicarán las acciones ofrecidas?

Grupo Nutresa señaló que, si el número de acciones ofrecidas por los accionistas es igual o inferior al máximo que la compañía pretende recomprar, todas serán adjudicadas.

En caso de que la demanda supere el límite establecido, la Bolsa de Valores de Colombia aplicará un mecanismo de asignación por rondas bajo el esquema denominado “uno a uno”. Con este procedimiento se adjudicará inicialmente una acción a cada participante y, si aún existe disponibilidad, se continuará asignando una acción adicional en rondas sucesivas hasta completar el número máximo de títulos que serán readquiridos.

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Los resultados de la adjudicación serán informados por la Bolsa de Valores de Colombia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la oferta, mientras que el pago de las operaciones se realizará el día hábil posterior a la publicación de dichos resultados.

Entérese: Gilinski habla de globalizar Nutresa, pero la empresa tiene varias ofertas de compra

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