Grupo Nutresa lanza nueva recompra de acciones por hasta $1 billón

Grupo Nutresa anunció el inicio de una nueva etapa de su programa de readquisición de acciones con el lanzamiento de una segunda oferta durante el comienzo del segundo semestre de 2026.
La operación hace parte del plan aprobado por la Asamblea de Accionistas en diciembre de 2025 y contempla la compra de hasta 3.333.333 acciones ordinarias, equivalentes a una inversión cercana a $1 billón.
La compañía informó que ofrecerá $300.000 por cada acción, monto que será pagado de contado y en efectivo a quienes decidan acogerse a la oferta.
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Esta iniciativa hace parte del programa autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre de 2025, que aprobó la recompra de hasta 10 millones de acciones, equivalentes al 2,19% del total de títulos en circulación, mediante una o varias ofertas que podrán realizarse entre 2026 y 2028, con cargo a la reserva creada para ese propósito.