Nutresa propone fusionarse con Nugil y JGDB Holding para simplificar su estructura societaria

Grupo Nutresa informó que el próximo 31 de julio, durante una asamblea de accionistas, será sometido a consideración un compromiso de fusión por absorción que busca recomponer la estructura societaria del holding.
La operación contempla que Grupo Nutresa absorba la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de JGDB Holding y Nugil. Como resultado de la transacción, ambas compañías serán disueltas sin entrar en proceso de liquidación y transferirán en bloque la totalidad de su patrimonio a favor de la compañía absorbente.