La posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al fútbol colombiano; ¿qué partidos se aplazarían?

Se llevará a cabo el próximo viernes.7 de agosto en la Arena USC en Cali el posesionamiento del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Por esta razón, la seguridad en la capital del Valle del Cauca estará centrada en este evento que tiene a varias de las personas más influyentes y poderosas del mundo dentro de los invitados.

"La ciudad de Cali es una prioridad estratégica para el gobierno nacional. Hemos dispuesto ese fortalecimiento extraordinario de nuestra fuerza pública, para proteger a los ciudadanos, garantizar la movilidad, brindar seguridad a las delegaciones nacionales e internacionales y preservar el orden público antes, durante y después de la posesión del señor presidente electo, Abelardo de la Espriella", anunció Angélica Verbel, Ministra de Defensa Interina.

Conozca: ¿Se cayó el plan privatizador de Gianni Infantino?

Durante la semana del 3 al 9 de agosto, la fuerza pública de Cali estará enfocada en el evento de posesión. Para el jueves 6 de agosto a las 6:05 pm, estaba programado el partido entre Deportivo Cali y Águilas Doradas; Sin embargo, el presidente de la Dimayor , Carlos Mario Zuluaga, le afirmó al periódico El País de Cali que el partido se moverá para otra fecha debido al evento político.

El otro partido de la semana es de los catalogados “Clase A” o de alto riesgo, entre América de Cali y Atlético Nacional, el cual estaba programado para las 8:05 de la noche el sábado 8 de agosto. Ahora, la DIMAYOR confirmó que el partido sí se jugará el mismo fin de semana y fue reprogramado para el domingo 9 de agosto a las 8:15 pm