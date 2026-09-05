La popular paleta Drácula espera vender más de 12 millones de unidades este Halloween

En Halloween, la paleta Drácula se prepara para una nueva temporada de ventas con una inversión cercana a $2.500 millones por parte de Crem Helado. La marca de Grupo Nutresa busca aprovechar el posicionamiento de uno de sus productos más icónicos para impulsar las ventas durante esta celebración.
La meta, según Mario Alberto Niño, presidente de Meals de Colombia, negocio de helados de Grupo Nutresa, es superar los 12 millones de unidades vendidas y crecer 30%, en un año en el que el negocio de helados del conglomerado ya registra un crecimiento de 32,8% en sus ventas en Colombia.
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