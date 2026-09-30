¿Por qué la multinacional PepsiCo, productora de Doritos y Margarita, invertirá US$1.000 millones en Colombia?

La decisión PepsiCo, productor de papas Margarita y Doritos, de invertir US$1.000 millones ($3,31 billones) en Colombia durante los próximos cinco años no obedece solo al fortalecimiento de sus marcas. Detrás de la apuesta hay una razón estratégica: el país representa una oportunidad de crecimiento, mientras atraviesa momentos turbulentos en otros mercados. Colombia es el tercer mercado más grande de PepsiCo en la Latam, después de México y Brasil. Por eso, la compañía busca fortalecer su operación local, aumentar sus capacidades productivas y aprovechar el potencial que encuentra en el mercado colombiano. La compañía contempla una expansión y modernización de su operación, con énfasis en tecnología y en el fortalecimiento de los procesos productivos vinculados con el campo.

Un menor dinamismo

Lo cierto es que la multinacional no atraviesa por su mejor momento, su acción en Wall Street se ubica en US$126,72 y acumula una caída de 9,77% en el último año. México es actualmente el principal mercado de PepsiCo en América Latina, pero allí la compañía registró una caída de 2,5% en sus ingresos el año pasado.

La operación de PepsiCo en Colombia está vinculada con el campo: la compañía compra cerca de 90.000 toneladas de papa industrial y más de 24.000 toneladas de plátano al año. FOTO JULIO HERRERA

Ese comportamiento hace que Colombia gane importancia dentro de la estrategia regional de la multinacional. La empresa busca fortalecer aquellos mercados en los que identifica posibilidades de crecimiento y mejorar así sus resultados en América Latina. En ese escenario, Colombia cuenta con una ventaja adicional: PepsiCo ya tiene una operación productiva consolidada, marcas reconocidas y una cadena de abastecimiento conectada con agricultores colombianos.

La estrategia global de Pepsico

Aunque para muchos consumidores el nombre PepsiCo está asociado principalmente con la gaseosa Pepsi, la multinacional tiene una presencia mucho más amplia. Consulte: Vélez abre en Panamá su flagship store más importante de Latinoamérica Su portafolio en Colombia incluye marcas como Margarita, DeTodito, Doritos y Natuchips. De hecho, la compañía adelanta a nivel global una estrategia para posicionarse como una House of Brands, es decir, una casa de grandes marcas.

El objetivo es que los consumidores identifiquen a PepsiCo no solamente como una empresa de bebidas o snacks, sino como una compañía con una fuerte raíz en el campo y la agroindustria. En Colombia, esa estrategia tiene una base productiva importante. La multinacional compra cerca de 90.000 toneladas de papa industrial al año y más de 24.000 toneladas de plátano, de acuerdo con la información suministrada. La relación con el campo también incluye asistencia técnica, innovación, prácticas de agricultura regenerativa y herramientas como estaciones meteorológicas, sensores de suelo y agricultura de precisión. Por eso, la oportunidad de crecimiento no está solamente en vender más productos. También está en ampliar una cadena productiva que comienza con los agricultores y continúa con la transformación, distribución y comercialización de sus marcas.

El avance en Antioquia

Parte de la inversión estará relacionada con la modernización y el fortalecimiento de las capacidades productivas. Un ejemplo de esa estrategia es la Planta Oriente, ubicada en Guarne, Antioquia. Su construcción comenzó en 2020 con una inversión cercana a US$98 millones y entró en operación en 2022. Actualmente produce cerca de 2,5 millones de unidades diarias y cuenta con tecnologías que permiten desarrollar nuevos productos y responder con mayor rapidez a los cambios en los gustos de los consumidores. En esta instalación se han desarrollado novedades como Margarita Francesitas y Natuchips Yuca, además de nuevos sabores y ediciones especiales.

La Planta Oriente, ubicada en Guarne, Antioquia, produce cerca de 2,5 millones de unidades diarias y concentra parte de la estrategia de modernización de la compañía. FOTO JULIO HERRERA

La planta también ha incorporado automatización, monitoreo digital, analítica de datos y herramientas de manufactura inteligente. El seguimiento de variables en tiempo real permite identificar oportunidades, anticiparse a posibles desviaciones y tomar decisiones con mayor precisión. La Planta Oriente genera cerca de 1.000 empleos directos e indirectos, con participación de personas de Medellín, Guarne, Rionegro y otros municipios del oriente antioqueño. Lea también: Empresa detrás de De Todito y Natuchips fortalece su producción en Antioquia, esta es su gran apuesta Detrás de esa operación está también la capacidad para desarrollar productos adaptados al mercado colombiano. PepsiCo busca mantener particularidades de cada región en sus productos, por lo que una marca puede cambiar de nombre o presentar variaciones en sus recetas dependiendo del país, conservando sus estándares de calidad.

¿Qué busca PepsiCo con los US$1.000 millones?

La inversión apunta a que Colombia tenga mayor capacidad dentro de la estrategia regional de PepsiCo. Los recursos permitirán mejorar tecnología, expandir y modernizar la operación y fortalecer los procesos productivos relacionados con el campo. La apuesta también coincide con la necesidad de la compañía de encontrar espacios para crecer en América Latina en un momento en que algunos de sus mercados presentan un menor desempeño. Ximena Daza, directora de Operaciones de PepsiCo Alimentos para la Región Andina, sostuvo: “Planta Oriente representa la confianza de PepsiCo en Colombia y nuestra apuesta por construir capacidades para el futuro. Aquí no solo producimos nuestras marcas: también convertimos nuevas ideas en innovaciones que responden a los consumidores, combinando tecnología, talento y el trabajo de nuestros agricultores”. La apuesta de los próximos cinco años será convertir esa oportunidad en mayor capacidad productiva, innovación y crecimiento para su operación colombiana.

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