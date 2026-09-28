PepsiCo invertirá US$1.000 millones en Colombia: ampliará producción y distribución durante cinco años

PepsiCo confirmó una inversión de US$1.000 millones en Colombia durante los próximos cinco años, recursos que estarán destinados a ampliar la capacidad de producción de la compañía, modernizar sus operaciones y fortalecer su red de distribución en el país.
El anuncio se conoció pocos días después de la agenda que adelantaron en Nueva York el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, con empresarios, inversionistas y representantes del sector financiero, a quienes presentaron un portafolio con más de 150 proyectos de inversión en Colombia.
El Gobierno presentó la decisión de PepsiCo como una nueva señal de confianza del sector privado y como parte de los resultados que busca generar con su estrategia de atracción de capital.
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“La confianza se demuestra invirtiendo. Esta apuesta impulsa el empleo, respalda a más de 2.000 agricultores y fortalece a los tenderos colombianos”, aseguró el presidente Abelardo De La Espriella al referirse al anuncio.
La inversión contempla diferentes eslabones de la operación de PepsiCo en Colombia. Además del aumento de la producción, el plan incluye la modernización de sus operaciones y el fortalecimiento de la distribución, con efectos sobre agricultores, proveedores, trabajadores y otros actores vinculados a la cadena de la compañía.