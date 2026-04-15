Petro atacó a codirectora del Banco de la República que él mismo nombró; la trató de “fascista”

La última decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11,25 % generó una ruptura entre el Gobierno Nacional y el emisor que ha resultado en el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta, y varios ataques del presidente Gustavo Petro a los directivos de la entidad.
Sin embargo, uno de los últimos ataques del jefe de Estado fue dirigido a la codirectora del Banco, Laura Moisá, quien fue nombrada por él junto a César Giraldo en enero del año pasado.
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“La señora que está en la Junta fue del EPL, más Marxista que yo”, dijo el presidente en alusión a Moisá en su último Consejo de Ministros. “Era de izquierdas radicales la señora de la Junta y ahora es fascista”, agregó el mandatario.