Petro atacó a codirectora del Banco de la República que él mismo nombró; la trató de “fascista”

La última decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11,25 % generó una ruptura entre el Gobierno Nacional y el emisor que ha resultado en el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta, y varios ataques del presidente Gustavo Petro a los directivos de la entidad. Sin embargo, uno de los últimos ataques del jefe de Estado fue dirigido a la codirectora del Banco, Laura Moisá, quien fue nombrada por él junto a César Giraldo en enero del año pasado. Lea también: “En épocas preelectorales siempre sube el salario mínimo por encima de lo normal”, Laura Moisa, codirectora del Banrep “La señora que está en la Junta fue del EPL, más Marxista que yo”, dijo el presidente en alusión a Moisá en su último Consejo de Ministros. “Era de izquierdas radicales la señora de la Junta y ahora es fascista”, agregó el mandatario.

Curiosamente, Laura Carla Moisá Elicabide llegó al Banrep luego de desempeñarse como vicerrectora de la Universidad Nacional, sede Medellín, en un ambiente de críticas por parte de la oposición que la acusaban de ser una activistas a favor del Ejecutivo y hasta la señalaron de ser “comunista”.

Inclusive, en el momento en que se oficializó la llegada de Moisá al banco, el centro de pensamiento Libertank advirtió que el emisor estaba en riesgo porque la académica apoyaba “abiertamente la economía heterodoxa”, además de tener “una visión que prioriza la intervención estatal, redistribución y políticas progresistas”.

Petro ha sostenido que la decisión del emisor se dio con fines políticos. “Transportamos la riqueza a otros países. Eso es lo que hizo la Junta Electiva del Banco de la República. Por sectarismo político e ignorancia”, mencionó en Ipiales.