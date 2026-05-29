Muy fashionistas: los robots desfilaron al lado de modelos profesionales en Corea del Sur

Un conjunto azul con flecos de estilo tejano —incluido un sombrero de vaquero para el robot— y una chaqueta plateada de estilo retro estuvieron entre los diseños presentados en el evento.

Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre el escenario.

Siga leyendo: Inteligencia artificial ayuda a buscar más de 136.000 desaparecidos en Colombia

Los diseños, entre ellos vestidos de seda y holgados pantalones negros de estética espacial —como los que llevaba la estrella de rock David Bowie en la década de 1970—, fueron cuidadosamente ajustados a las estructuras de los robots.

Galaxy Corporation, la empresa de entretenimiento responsable de la muestra, dijo que su intención era plantear la pregunta: “¿Cómo pueden coexistir humanos y robots?”. “Nos dimos cuenta de que los robots también necesitan vestir ropa”, declaró el director ejecutivo de la firma, Choi Yong-ho.

“Así como cada ser humano es único, creemos que cada robot también debería ser distinto”, agregó. La ropa fue diseñada por esta empresa, cuyo portavoz afirmó que espera lanzarla a finales de año bajo la marca “MACH 33”.