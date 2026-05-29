José Manuel Restrepo cuestiona polémicas declaraciones de Aída Quilcué sobre educación superior: “Es una posición mediocre”

Las declaraciones de Aída Quilcué, candidata a la Vicepresidencia en fórmula con Iván Cepeda, sobre “quienes han estudiado en las mejores universidades del país” provocaron una fuerte controversia y reacciones entre distintos sectores. Uno de los que respondió fue José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien aseguró que esos comentarios representan una descalificación al mérito, al esfuerzo académico y a la educación.
Durante un evento público, Quilcué cuestionó a quienes han pasado por algunas de las instituciones educativas más reconocidas del país. “Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”, afirmó. En su intervención también sostuvo que esos sectores han contribuido a profundizar la exclusión, el odio y el racismo.
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Las declaraciones generaron reacciones en distintos sectores políticos. Entre esas, la de Restrepo, exrector universitario y actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien se refirió al tema en una entrevista concedida a Semana.
Consultado por el medio sobre las palabras de Quilcué, Restrepo aseguró que la afirmación le produjo preocupación por el mensaje que transmite sobre la educación. “Sí, la escuché y me dolió mucho primero porque es una descalificación absurda. Es una descalificación a la educación”, dijo.