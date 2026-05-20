“Le faltan economistas”: Petro arremete contra la Contraloría por su alerta sobre la deuda pública, ¿con qué justificación?

El presidente Gustavo Petro respondió al anuncio de la Contraloría General de la República sobre la apertura de un proceso disciplinario contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por lo que el organismo calificó como una “evidente persistencia de los riesgos en el manejo de la deuda pública”.
La reacción del mandatario se produjo luego de que el ente de control reiterara sus alertas sobre el aumento de la deuda y el costo de los intereses, especialmente tras la reciente colocación de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de $6 billones con vencimientos de largo plazo.
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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro criticó el enfoque de la Contraloría y aseguró que la entidad desconoce principios básicos de economía.
“Increíble: a la Contraloría le faltan economistas. Un economista de primer año sabe que si un Banco Central eleva las tasas de interés, también se las eleva al endeudamiento interno del gobierno”, afirmó el jefe de Estado.