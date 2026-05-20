Gobierno Petro endeuda a Colombia con tasas récord del 14% a corto plazo, la cifra más alta en 20 años

Este martes 19 de mayo, el Ministerio de Hacienda vendió títulos de deuda de corto plazo a un año, pagando una tasa del 13,9% de interés. Es el nivel más alto en toda la serie histórica de esa clase de papeles desde 2011. El problema de este endeudamiento es que el reloj ya empieza a correr porque, en 12 meses, ese dinero hay que devolverlo, con intereses. “Récord histórico que casi nadie comentó”, escribió Diego Montañez-Herrera, analista económico y magíster en Economía de Eafit, quien agregó: “El gobierno de Colombia colocó deuda a corto plazo cerca del 14%, el nivel más alto de la serie del IRC del Ministerio de Hacienda desde 2011. Y esto preocupa por una razón: en solo un año esa deuda toca refinanciarla otra vez”. El Ministerio realizó la subasta 20 de Títulos de Tesorería (TES) de corto plazo, buscando $900.000 millones. El mercado solo ofreció $856.500 millones. Al final, Hacienda aprobó $631.500 millones con vencimiento al 18 de mayo de 2027 (364 días) a una tasa de corte del 13,9%. Asimismo, las posturas de los inversionistas oscilaron entre una tasa mínima del 13,25% y una máxima del 14,05%. La tasa promedio de la sesión cerró en 13,65%. El indicador de demanda, el llamado Bid/Cover, fue de 1,0, es decir, el mercado apenas cubrió lo que se aprobó, sin margen. Para un gobierno que necesita dinero con urgencia, ese es un síntoma grave. “El mercado ya comienza a asumir un default sobre la deuda colombiana”, advirtió el analista Pablo García en su cuenta de X. “Hoy el gobierno se tuvo que endeudar al 13,9% a un año y ni siquiera pudo completar los $900.000 millones que buscaba por baja demanda”, agregó. Esa clase de subasta fallida —en la que el gobierno no consigue ni lo que pide— solo tiene un precedente en la historia reciente del país: una operación de menor tamaño a inicios de 2025. Conozca más: Director de Crédito Público admite error en proyección de tasas de los TES y culpa al salario mínimo

Del 9% al 15%, sin que nadie los empujara

Cabe recordar que la semana psada, el Gobierno puso bonos de deuda pública que rompieron la barrera del 15% de rendimiento. Es la tasa más alta a la que Colombia se ha endeudado desde la crisis del covid. Ante esto, Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, detalló en su cuenta de X: “¡Del 9% al 15% sin ayuda de nadie! Los TES se treparon del 9,6% al 13% mientras el Banco bajaba tasas y la regla fiscal se volvía un saludo a la bandera por segunda vez. Y se acaban de subir del 12,7% al 14,9% con tasas quietas mientras dinamitaban la institucionalidad del Emisor” Para Campos, con base en estos números, el Gobierno es el que le subió las tasas al país, no el Banco de la República. Incluso, este mismo miércoles 20 de mayo, el Ministerio volvió a las subastas. Esta vez con TES en UVR (títulos atados a la inflación) a plazos de hasta 2062. Por eso, el analista García alertó de nuevo: “No para el endeudamiento irresponsable. Hoy fueron otros $800.000 millones a tasas récord para los TES UVR, niveles inviables para la sostenibilidad fiscal del país”. Siga leyendo: Colombia se endeuda al 15%, la más cara desde el inicio del Gobierno Petro

La bomba de tiempo para el próximo gobierno

Ante este panorama, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, señaló que Colombia está construyendo un problema estructural, debido a que “la mayor trampa es que estas operaciones no se ven reflejadas en el consolidado de deuda pública por ser consideradas operaciones de tesorería, pero el próximo gobierno tendrá que pagarlas”. Es decir, son préstamos rápidos para cubrir gastos del día a día que, en teoría, se pagan en el mismo año. Y como el nuevo gobierno asume el 7 de agosto, este el próximo año tendrá que pagar la deuda más intereses. Londoño, citando información de la candidata Paloma Valencia, mostró que, en 2025, el Gobierno emitió $92,7 billones en títulos de corto plazo, deuda que vence en menos de un año. Eso representa un aumento del 368% frente a 2024, algo sin precedentes en la historia fiscal del país. Incluso, la Contraloría ya advirtió que habrá vencimientos críticos en 2026, 2029 y 2030. Adempas, en términos reales, descontando la inflación, las tasas actuales son las más altas de los últimos cinco años. El gobierno actual las recibió al 3% real; hoy están en 8,6% real. Es decir, en términos nominales, la deuda alcanza tasas con puntos similares a la crisis del covid-19. De manera paralela, Colombia corre hoy con el déficit fiscal más alto entre las grandes economías de la región, 6,4% del PIB. Por eso, JP Morgan, en su más reciente análisis sobre el país, confirma un déficit primario del 3,5% para 2026, caída del recaudo como porcentaje del PIB y una necesidad de financiamiento récord para este año. El banco estadounidense, además, advierte que el mercado está esperando los resultados electorales. Con encuestas sin rumbo claro sobre quién llegará a la presidencia, esa incertidumbre mantiene las tasas elevadas. “La única razón es una súbita pérdida de confianza en el mercado de deuda... El gobierno está llegando a una situación de altísimo riesgo fiscal”, dijo Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana.

El gobierno está llegando a una situación de altísimo riesgo fiscal.

La semana pasada, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, reconoció entre risas que las tasas habían superado el 14%, algo que él mismo había prometido que no ocurriría. El mercado recibió el gesto, pero no lo perdonó. Hacienda apostó a que las tasas rondaran el 12%, pero el mercado terminó cobrando cerca del 14%. Esa diferencia, en términos de plata, es enorme. En ese sentido, esta semana, la Contraloría encendipi las alarmas al advertir que la colocación del 13 de mayo, por cerca de $6 billones en una sola operación, salió 68 puntos básicos más cara que la subasta del 29 de abril. Ese mayor interés le cuesta a Colombia más de $40.000 millones adicionales al año, solo por esa emisión. “El incendio se está extendiendo, no apagando”, dijo a La Silla Vacía un alto funcionario del gobierno Petro que pidió no ser identificado. Desde que Cuéllar asumió el manejo del crédito público, el equipo de Hacienda cambió su estrategia de financiamiento. Es decir, la idea era canjear deuda en dólares por deuda en pesos, reducir la exposición cambiaria y refinanciar pasivos para aliviar los pagos de corto plazo. El problema es que esa decisión, según analistas del mercado, pateó el balón hacia adelante, en vez de resolver la crisis de caja, la desplazó en el tiempo, incluso a corto plazo que le toca al próximo gobierno. La muestra más extrema fue la colocación del pasado 13 de mayo, cuando el Gobierno Petro subastó en una sola operación $6 billones a tasas del 14% y el mercado lo leyó como desesperación. Ante este situación, el análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá reveló que el Ministerio de Hacienda ha repetido un mismo esquema al menos cuatro veces desde julio de 2025, es decir, emitir Títulos de Corto Plazo (TCO) de forma directa, por fuera de subastas, y luego usar ese dinero para comprar dólares en el mercado cambiario y financiar la recompra de deuda externa, los llamados Yankees. La cuarta de esas operaciones ocurrió entre finales de abril e inicios de mayo de 2026, cuando la caretera de Hacienda emitió TCO y TES por $4,4 billones y compró US$1.100 millones el 6 de mayo para atender sus compromisos externos. “Para las operaciones de manejo de deuda, Hacienda ha usado el TCO como fuente clave de fondeo”, concluyó el análisis del Banco de Bogotá al mencionar que el mecanismo reduce la exposición en dólares, pero genera un riesgo de refinanciación creciente en pesos. Entérese: Deuda externa pública de Colombia escaló a US$157.000 millones y ya supera el 34% del PIB

Petro culpa al Banco de la República, el mercado no le cree