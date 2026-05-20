Gobierno Petro endeuda a Colombia con tasas récord del 14% a corto plazo, la cifra más alta en 20 años

Este martes 19 de mayo, el Ministerio de Hacienda vendió títulos de deuda de corto plazo a un año, pagando una tasa del 13,9% de interés. Es el nivel más alto en toda la serie histórica de esa clase de papeles desde 2011.
El problema de este endeudamiento es que el reloj ya empieza a correr porque, en 12 meses, ese dinero hay que devolverlo, con intereses.
“Récord histórico que casi nadie comentó”, escribió Diego Montañez-Herrera, analista económico y magíster en Economía de Eafit, quien agregó: “El gobierno de Colombia colocó deuda a corto plazo cerca del 14%, el nivel más alto de la serie del IRC del Ministerio de Hacienda desde 2011. Y esto preocupa por una razón: en solo un año esa deuda toca refinanciarla otra vez”.
El Ministerio realizó la subasta 20 de Títulos de Tesorería (TES) de corto plazo, buscando $900.000 millones. El mercado solo ofreció $856.500 millones. Al final, Hacienda aprobó $631.500 millones con vencimiento al 18 de mayo de 2027 (364 días) a una tasa de corte del 13,9%.
Asimismo, las posturas de los inversionistas oscilaron entre una tasa mínima del 13,25% y una máxima del 14,05%. La tasa promedio de la sesión cerró en 13,65%. El indicador de demanda, el llamado Bid/Cover, fue de 1,0, es decir, el mercado apenas cubrió lo que se aprobó, sin margen.
Para un gobierno que necesita dinero con urgencia, ese es un síntoma grave. “El mercado ya comienza a asumir un default sobre la deuda colombiana”, advirtió el analista Pablo García en su cuenta de X.
“Hoy el gobierno se tuvo que endeudar al 13,9% a un año y ni siquiera pudo completar los $900.000 millones que buscaba por baja demanda”, agregó. Esa clase de subasta fallida —en la que el gobierno no consigue ni lo que pide— solo tiene un precedente en la historia reciente del país: una operación de menor tamaño a inicios de 2025.
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