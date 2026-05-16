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Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses

El Estado fue el gran motor de la economía colombiana entre 2025 y 2026, según un análisis de Lumen Economic Intelligence que deja al sector privado en una posición frágil.

  • El análisis llega en un momento en que el Gobierno Petro enfrenta presiones para cumplir la regla fiscal y los mercados observan con atención la trayectoria de la deuda pública colombiana manejada por el Ministerio de Hacienda. FOTO: Colprensa y Presidencia.
    El análisis llega en un momento en que el Gobierno Petro enfrenta presiones para cumplir la regla fiscal y los mercados observan con atención la trayectoria de la deuda pública colombiana manejada por el Ministerio de Hacienda. FOTO: Colprensa y Presidencia.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 29 minutos
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Sin el impulso del gasto del Gobierno nacional, la economía colombiana habría crecido apenas 1,2% en el primer trimestre de 2026, no el 2,2% que registró, según el Dane.

Un análisis elaborado por la firma Lumen Economic Intelligence, con base en las cifras del Dane, demuestra que el consumo público, es decir, lo que el Estado gasta en funcionamiento, salarios y servicios, fue responsable del 63% de todo el crecimiento económico observado en los últimos tres trimestres.

De acuerdo con los analistas, el hallazgo enciende alertas sobre la solidez real de la recuperación económica del país.

Puede leer: Gasto público explicó el 46% del crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2026

Qué dice el análisis y cómo se hizo

El ejercicio parte de las cuentas nacionales del Dane y aplica un método conocido como análisis contrafactual. En términos simples, se pregunta qué habría pasado con el crecimiento si el gasto del Gobierno hubiera permanecido igual al del año anterior, sin crecer.

Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, explicó el hallazgo así: “El gasto público ha sido el principal motor de la aceleración reciente del PIB. Esta dinámica enmascara una recuperación más débil del sector privado y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el mediano plazo”.

El análisis descompone el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, consumo de hogares, inversión, exportaciones y consumo de gobierno; y aísla la parte que corresponde al Estado.

Los cálculos se hacen a precios constantes del año 2015, que es la base que usa el Dane para medir el crecimiento real de la economía.

Los números trimestre a trimestre

Los resultados presentador por Mejía muestran una brecha persistente entre el crecimiento real y lo que habría ocurrido sin el gasto público.

Por ejemplo, de julio a septiembre de 2025 (2025-III), el PIB creció 3,8%. Sin el impulso del gobierno, habría crecido apenas 1,5%. En ese lapso el Estado aportó 2,2 puntos porcentuales de ese crecimiento.

Luego, entre octubre y diciembre de 2025 (2025-IV), el PIB creció 2,1%. Sin gasto público, el avance habría sido de solo 0,3%. Una diferencia de 1,9 puntos porcentuales.

Por último, de enero a marzo de 2026 (2026-I), el PIB creció 2,2%. Sin el consumo del gobierno, el resultado habría sido 1,2%. Una brecha de 1,0 punto porcentual.

Así las cosas, Lumen Economic Intelligence reveló que, en promedio, la economía creció 2,7% en ese período. Sin el Estado, la cifra se habría quedado en 1,0%.

Tres problemas de fondo que revela el dato

Mejía puso en evidencia tres lecturas de los resultados del PIB publicados por el Dane:

Primero, el dinamismo reciente delPIB no refleja una recuperación generalizada del sector privado: el crecimiento del consumo público explicaun 63% del crecimiento económico en los últimos tres trimestres (2,7% observado versus 1,0%contrafactual).

Segundo, la inversión -medida por la formación bruta de capital fijo- continúa 10,7% pordebajo de los niveles prepandemia, lo que sugiere un desplazamiento de la inversión privada frente al cicloexpansivo del gasto público.

Tercero, la sostenibilidad de esta dinámica está condicionada al espacio fiscal, con un déficit fiscal proyectado por encima del 6% del PIB y una deuda pública en trayectoria ascendente,el margen para mantener este patrón es prácticamente nulo.

Entérese: FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

Mejía y el equipo de Lumen plantean que la salida pasa por una consolidación fiscal ordenada. No un recorte abrupto que frene la economía de golpe, sino un ajuste gradual que reduzca la dependencia del gasto público y libere espacio para que la inversión privada recupere terreno.

“Se hace imperiosa una consolidación fiscal ordenada que reduzca la dependencia del gastopúblico como motor del crecimiento, abra espacio a la inversión privada y permita recomponer las fuentesde la actividad económica. Solo una recomposición de las fuentes de crecimiento, con menor protagonismodel consumo de gobierno y mayor contribución de la inversión privada, garantizará la sostenibilidad delcrecimiento económico en el largo plazo”, invitó el análisis.

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