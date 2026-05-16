Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses

Sin el impulso del gasto del Gobierno nacional, la economía colombiana habría crecido apenas 1,2% en el primer trimestre de 2026, no el 2,2% que registró, según el Dane.
Un análisis elaborado por la firma Lumen Economic Intelligence, con base en las cifras del Dane, demuestra que el consumo público, es decir, lo que el Estado gasta en funcionamiento, salarios y servicios, fue responsable del 63% de todo el crecimiento económico observado en los últimos tres trimestres.
De acuerdo con los analistas, el hallazgo enciende alertas sobre la solidez real de la recuperación económica del país.
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