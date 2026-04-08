Gustavo Petro ya va por la quinta ‘emergencia’, ¿por qué ahora prohíbe exportar carne?

El dato de inflación que revelará esta tarde el Dane avivará el debate desatado por el presidente Gustavo Petro contra el Banco de la República, por la reciente decisión del Emisor de subir su tasa de interés a 11,25% como mecanismo para contener la tendencia ascendente del costo de vida.
Durante la última semana, en la red social X, Petro ha descalificado el ajuste: “Con la última aberrante decisión de la mayoría duquista de la junta del Banco de la República vamos hacia otra emergencia económica”.