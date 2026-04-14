Pobreza multidimensional en Antioquia bajó de 10,9% a 9,5% en 2025

La pobreza multidimensional en Antioquia mostró una mejora en 2025 al ubicarse en 9,5% de la población, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente al 10,9% registrado en 2024. Para claridad, el indicador mide el nivel de ingresos de las personas, así como las condiciones de vida. Eso al evaluar carencias en áreas como salud, educación, acceso a servicios públicos y empleo. Este indicador, calculado a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Las mayores privaciones para los hogares paisas están en el Bajo logro educativo, con 35,1%; y el rezago escolar, con 16,4%. Le sigue el desempleo de larga duración, que creció del 13,3% en 2024 al 15% para el año pasado.

Pobreza multidimensional en Antioquia

A diferencia de la tendencia de reducción observada en Antioquia, varios departamentos registraron aumentos en la pobreza multidimensional durante 2025. El mayor incremento se presentó en Vaupés, donde el indicador pasó de 37,4% en 2024 a 41,7% en 2025, con un alza de 4,3 puntos porcentuales. Le siguió Sucre, con un aumento de 3,6 puntos porcentuales hasta el 25,4%, siendo el único caso con incremento estadísticamente significativo a nivel departamental.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló las cifras de pobreza multidimensional. FOTO DANE

También se reportaron alzas en Guainía, que alcanzó 51,8% tras crecer 2,8 puntos porcentuales; Amazonas, con un aumento de 2,5 puntos hasta 18,1%; y Meta, que subió 1,9 puntos porcentuales hasta 12,3%.

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