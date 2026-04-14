Pobreza multidimensional en Antioquia bajó de 10,9% a 9,5% en 2025

La pobreza multidimensional en Antioquia mostró una mejora en 2025 al ubicarse en 9,5% de la población, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente al 10,9% registrado en 2024.
Para claridad, el indicador mide el nivel de ingresos de las personas, así como las condiciones de vida. Eso al evaluar carencias en áreas como salud, educación, acceso a servicios públicos y empleo.
Este indicador, calculado a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).