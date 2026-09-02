Postobón anuncia $30.000 millones para reconstruir negocios de tenderos y apoyar a recicladores

Postobón anunció un programa de apoyo por $30.000 millones para contribuir a la reconstrucción de las zonas del occidente colombiano afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de la iniciativa, denominada Unidos Somos Más Fuertes, está dirigida a diferentes grupos de interés de la compañía que sufrieron afectaciones por el terremoto. El programa contempla recursos para la recuperación de negocios, mejoramiento de viviendas, reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria y fortalecimiento de instituciones educativas. Las acciones se concentrarán especialmente en Cali, Pereira, Dos Quebradas, Armenia, Manizales y Quibdó, además de otros municipios de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas. Consulte: Centroamérica sigue comprando empresas en Colombia: Primax, Éxito, Wingo y La Fazenda son algunas “Colombia necesita que actuemos unidos y con solidaridad. Por eso, destinaremos $30.000 millones para acompañar la reconstrucción de las regiones más afectadas por el sismo del 10 de agosto”, manifestó Miguel Fernando Escobar P., presidente de Postobón, quien señaló que el propósito es acompañar a tenderos, empleados, recicladores, agricultores, estudiantes y comunidades vulnerables.

Recuperación de pequeños negocios

Postobón diseñó el programa a partir de un diagnóstico propio sobre las afectaciones ocasionadas por el terremoto entre sus grupos de interés. A partir de los resultados, estableció cuatro líneas de acción: Unidos, el Negocio se Levanta; Unidos, Somos más Solidarios; Unidos, la Educación se Fortalece, y Unidos, somos Compañía. La mayor parte de los recursos estará destinada a la recuperación de pequeños negocios. La compañía asignará $16.750 millones, equivalentes al 56% del presupuesto total, para acompañar a 1.000 tenderos afectados por el sismo.

El objetivo será permitir que estos comerciantes vuelvan a operar, ya sea en nuevas ubicaciones o mediante la recuperación de los espacios donde funcionaban sus establecimientos. El apoyo podrá incluir adecuaciones locativas y elementos necesarios para retomar las actividades comerciales. Entre los elementos contemplados están neveras, surtido de bebidas, mostradores, estanterías, exhibidores, recuperación de fachadas, avisos y mobiliario para clientes, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada negocio.

Apoyo a recicladores

La segunda línea del programa estará enfocada en fortalecer la atención humanitaria de los recicladores vinculados a FARO Postobón, programa de Fortalecimiento a Asociaciones de Recicladores de Oficio; los agricultores que hacen parte de HIT Social, y las comunidades vulnerables que reciben agua y bebidas de la compañía mediante los Bancos de Alimentos. Le puede gustar: ¡Manzana Postobón se volvió chupeta y Bon Bon Bum ahora es gaseosa! Así es la llamativa colaboración entre las marcas En el caso de los recicladores de oficio afectados por el terremoto, Postobón entregará auxilios para el mejoramiento de sus viviendas y la adquisición de enseres. El registro del programa identifica cerca de 60 recicladores afectados. La compañía también acompañará la reconstrucción de algunas sedes de asociaciones de recicladores que presentaron daños relevantes. Estas organizaciones recibirán recursos para recuperar sus bodegas. Por otro lado, los agricultores de mora de Risaralda vinculados al programa HIT Social y las asociaciones que los agrupan recibirán auxilios de vivienda y recursos para reconstruir sus sedes, cuartos de frío y centros de acopio, que resultaron altamente afectados por el sismo. Postobón también continuará con la entrega de agua y otras bebidas a las comunidades vulnerables que lo requieran, a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

Apoyo a estudiantes

La educación es otra de las líneas de intervención. Postobón anunció un aporte de $2.000 millones para entregar más de 8.000 piezas de mobiliario escolar del programa MiPupitre Postobón en instituciones educativas afectadas por el terremoto. De acuerdo con la compañía, este mobiliario podría beneficiar a 24.000 estudiantes de las zonas impactadas por el fenómeno natural.

La compañía identificó 140 empleados con viviendas afectadas en Cali, Dosquebradas, Pereira, Armenia y Manizales. Para ellos, destinará $3.000 millones mediante condiciones especiales para la adquisición o mejora de vivienda. Este apoyo se suma a las ayudas que Postobón ha entregado en materia de alimentación y habitabilidad, así como al acompañamiento psicosocial dirigido a los trabajadores y sus familias. La empresa también señaló que estas acciones hacen parte de las iniciativas solidarias impulsadas desde el inicio de la emergencia. La compañía aseguró que su respuesta comenzó desde el día del terremoto. Desde entonces y hasta ahora, ha entregado 415.275 litros de agua y bebidas a personas afectadas, autoridades y organismos de socorro. Estos suministros también han sido destinados a iniciativas solidarias, entre ellas Colombia, un solo Corazón, liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Con el lanzamiento de Unidos Somos Más Fuertes, Postobón señaló que busca reafirmar su propósito de acompañar a las comunidades y grupos de interés en momentos en los que se requiere solidaridad para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. Entérese: Hasta en África: Postobón expande su sabor en 21 países Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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