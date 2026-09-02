“Hace 4 años tiene autorizada la eutanasia”: EPS se pronuncia sobre caso de María Consuelo, víctima de ataque con ácido hace 26 años

La EPS Capital Salud, de Bogotá, respondió a la solicitud de eutanasia de María Consuelo Córdoba. Se trata de una mujer que ha pasado largos periodos hospitalizada y ha sido sometida a alrededor de 87 intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones que sufrió en la cara hace 26 años, cuando su entonces esposo la atacó con ácido.
Después de que el caso volvió a sonar en la opinión pública por un reportaje de City TV, la entidad respondió. Primero, dijeron que se comunicaron con Córdoba.
“Frente a las informaciones difundidas recientemente sobre el caso de María Consuelo, Capital Salud EPS estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información relacionada con su atención en salud”.
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