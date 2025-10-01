¡Manzana Postobón se volvió chupeta y Bon Bon Bum ahora es gaseosa! Así es la llamativa colaboración entre las marcas

Dos gigantes del consumo en Colombia sorprendieron al anunciar un cobranding histórico: Postobón y Colombina unieron fuerzas para crear dos productos que juegan con la nostalgia y los sabores icónicos del país.
Por primera vez, el clásico Bon Bon Bum llega con sabor a Manzana Postobón y la reconocida gaseosa estrena una versión Bon Bon Bum sabor fresa.
La idea, señalan en el comunicado, surgió de una premisa, que es “crear conjuntamente algo que todos los colombianos quisieran tener y que pudieran disfrutarlo tanto como un Bon Bon Bum o una Manzana Postobón”.
