Gobierno cambiará forma de calcular el precio del diésel en Colombia; esta es la propuesta

El Gobierno nacional puso en consulta pública un proyecto de resolución que redefine la forma en que se calcula el precio del diésel (ACPM) en Colombia, específicamente el ingreso al productor para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos.
La iniciativa, liderada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, desarrolla lo establecido en el Decreto 1428 de 2025 y busca alinear los precios internos con las dinámicas del mercado internacional.
Según el documento, “se establece la metodología para la determinación del precio de paridad internacional que deberá ser utilizado como ingreso al productor”, lo que implica un cambio estructural en la forma en que se fija este componente clave del combustible.