El negocio de las armas son un mercado global de US$7.390 millones; en Colombia, algunas superan los $27 millones

El mercado mundial de armas y accesorios movió US$7.390 millones en 2025, según Fortune Business Insights una cifra que muestra el tamaño de una industria que vuelve a tener un nuevo capítulo en Colombia después de que el Gobierno levantara la suspensión general que durante años restringió la expedición de permisos de porte.
Según Fortune se proyecta que el negocio pasará de US$7.570 millones en 2026 a US$11.880 millones en 2034, con un crecimiento anual compuesto de 5,79%. Norteamérica concentró 34,12% del mercado en 2025.
El levantamiento de la suspensión no significa que en Colombia se haya abierto un mercado de libre adquisición o porte de armas. El Decreto 1368 de 2026 mantiene los controles y requisitos establecidos en la legislación y, de acuerdo con la información divulgada sobre la medida, los titulares de permisos vigentes no necesitan una autorización adicional para portar, pero la decisión “no crea nuevos derechos, no autoriza el libre porte de armas de fuego ni modifica los requisitos legales”.
Ese matiz es determinante para entender el negocio. Lo que vuelve a ponerse sobre la mesa es una actividad económica legal y altamente regulada que involucra fabricantes, comercializadores, trámites, certificaciones y otros servicios asociados, en un país donde la Industria Militar, Indumil, tiene un papel central.
A escala mundial, Fortune identifica como motores del mercado el gasto en defensa, los programas de modernización militar, los conflictos geopolíticos y también la demanda civil asociada con caza, tiro deportivo y autodefensa. En su análisis, la firma resume uno de esos factores bajo una frase directa: “El aumento de los presupuestos de defensa impulsa la adopción de armas y accesorios”.
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Estados Unidos explica una parte importante de esa dimensión. Fortune señala que ese país aporta cerca de 60% del mercado de armas en su análisis, mientras Norteamérica alcanzó US$2.520 millones en 2025, equivalente al 34,12% del mercado mundial. Asia-Pacífico, por su parte, representó 29,81%, con US$2.200 millones.
La industria tampoco se limita a las armas como tal. Fortune incluye dentro del mercado accesorios como cañones, cargadores, empuñaduras, kits y piezas, ópticas, láseres y luces. Entre los fabricantes que identifica están American Outdoor Brands, Fabbrica d’Armi Pietro Beretta y FN Herstal.
La demanda institucional es una de las grandes explicaciones. El informe destaca el aumento de los presupuestos militares, la adquisición de armas avanzadas y los programas de modernización. Como ejemplo, cita un contrato de US$14,96 millones adjudicado por el Ejército estadounidense a U.S. Ordnance en octubre de 2024 para ametralladoras M60E6 y M60E4, kits de conversión y elementos asociados.
Pero el componente civil también tiene peso. Fortune señala que “la creciente demanda de armas y accesorios para caza, tiro deportivo y autodefensa” contribuye a la expansión de la industria. La firma identifica además los campos de tiro, los programas deportivos y las preocupaciones de seguridad personal como factores de demanda.