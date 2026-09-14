Video | ¡Sigue siendo el rey!: la emoción de David Ospina en su despedida frente a la hinchada de Atlético Nacional

Surgir de un club, y no cualquiera, el más grande en cuanto a títulos e hinchada de un país, y ser el arquero titular con 17 años no es fácil. Destacar, ganar un bicampeonato, jugar la Copa Libertadores y después hacer una carrera de ensueño en el fútbol europeo, jugar dos mundiales con la selección Colombia y volver al club donde todo comenzó para ser campeón, es ser una absoluta leyenda, eso es David Ospina.
El arquero antioqueño que pasó por clubes de primer nivel como el Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia, OGC Niza de Francia o Al-Nassr de Arabia Saudita, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo, no tiene otro club tan adentro de su corazón como Atlético Nacional y eso se notó el pasado domingo 13 de septiembre cuando a eso de las 2:45 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el ídolo del arco colombiano se despidió de la gran afición verdolaga.