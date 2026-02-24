Contrabando hacia Venezuela estaría entre las razones de la disparada del precio de la carne

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fue enfático en señalar que las ventas externas de carne no explican el encarecimiento del producto en el mercado local.

Según el gremio, el año pasado Colombia exportó 30.456 toneladas de carne a 29 países, frente a 24.769 toneladas en 2024. Sin embargo, la producción nacional fue cercana a un millón de toneladas de carne en canal, lo que evidencia que la proporción exportada es reducida frente al volumen destinado al consumo interno. En animales en pie, se enviaron 227.429 cabezas en 2025, cifra incluso inferior a las 238.600 exportadas en 2024. Para el gremio, estos volúmenes son muy similares entre un año y otro y no justifican un aumento de precios. “Las exportaciones de carne no tienen nada que ver con el incremento del precio interno. Ha habido años con exportaciones altas y baja inflación en carne, y años con exportaciones bajas y alto IPC. No existe una relación directa”, sostuvo Lafaurie.

Además, el dirigente indicó que el sector está intentando exportar con una tasa de cambio cercana a $3.600, lo que resta competitividad frente a actores como Brasil, actualmente el principal exportador mundial de carne de res.

Mayor consumo interno carne de res

Según el análisis de Fedegán, el principal factor detrás del aumento de precios fue el crecimiento de la demanda interna. Vale anotar que en 2025 la inflación de la carne de res fue de 9,55%, frente a apenas 0,68% en 2024.. El año anterior el sacrificio de bovinos creció cerca de 7%, señal de un mayor consumo. Este repunte estuvo impulsado por un mejor ingreso nominal de los hogares durante buena parte del año, especialmente en el primer semestre.

La agremiación explicó que varios sectores de la economía tuvieron un desempeño favorable, lo que elevó el consumo de proteína animal. A esto se sumará, en 2026, el incremento superior al 23% del salario mínimo, que también fortalecerá el ingreso disponible.

Posible contrabando de carne

Otro elemento que, según el gremio, presiona los precios es una distorsión en la oferta formal. Óscar Cubillos, director de la oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, explicó que el precio del novillo ha subido en línea con el de la carne al consumidor, reflejando un ajuste en toda la cadena productiva. Sin embargo, también advirtió que precios elevados pueden frenar la demanda y afectar la rentabilidad del productor.

“Cuando el consumidor percibe que el precio es muy alto, reduce la compra. Eso disminuye la demanda de los frigoríficos por novillos y termina impactando al productor”, señaló. A esto se suma la clandestinidad y un posible contrabando hacia Venezuela, especialmente en zonas de frontera, lo que reduce la disponibilidad de animales en el mercado formal. Las cifras del primer ciclo de vacunación reportaban una población bovina y bufalina de 30.057.019 animales, que descendió a 29.702.709 en el segundo ciclo del mismo año, es decir, 354.310 menos. Solo en Arauca, departamento limítrofe, el inventario disminuyó en 31.453 bovinos en el segundo ciclo de 2025, algunos de los cuales podrían haber sido llevados al vecino país.

¿Freno a exportaciones de carne?

El mandatario advirtió que la ola invernal podría prolongarse y afectar la producción de alimentos, lo que presionaría los precios en distintas regiones del país. No obstante, Fedegán insistió en que restringir las exportaciones no solucionaría el problema de precios, dado que el volumen exportado es reducido frente a la producción total.