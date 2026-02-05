Ecopetrol define su Junta Directiva 2026-2029, ¿quiénes entran y quiénes salen?

Ecopetrol avanzó en la conformación de su junta directiva para el periodo 2026-2029, luego de la salida de Mónica de Greiff y Guillermo García Realpe. La plancha ya está completa y la decisión final quedará en manos de la próxima Asamblea General de Accionistas, donde se formalizarán los nombramientos.
Los movimientos recientes definieron los últimos cupos del órgano directivo más importante de la petrolera estatal, responsable de orientar su estrategia en un momento clave para el sector energético y la transición hacia nuevos modelos de negocio.