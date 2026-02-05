¡Ojo! Deslizamiento cerró la vía a Medellín–Santa Elena

Un gran deslizamiento de tierra dejó completamente bloqueada la vía que lleva de Medellín hacia el corregimiento de Santa Elena, al oriente de la ciudad, en la tarde de este jueves 5 de febrero.

Según trascendió, el incidente ocurrió cerca de las 4:00 p.m. en el kilómetro 11+200 del sector conocido como el Paso Malo. Por ello, el cierre de la vía debió hacerse desde el sector El Silletero.

Por fortuna, el deslizamiento no dejó vehículos ni transeúntes afectados, según le confirmó el Dagrd a este diario.