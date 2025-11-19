Precio del dólar en Colombia lleva dos meses y medio sin subir de los $4.000

El precio del dólar en Colomnbia completa 77 días —dos meses y medio— sin volver a pasar la barrera de los $4.000. La última vez que lo hizo fue el 4 de septiembre, cuando cerró en $4.002,86.
Desde entonces, la divisa ha mantenido una tendencia a la baja: en la jornada más reciente cayó $27,22 y hoy 19 de noviembre la TRM abrirá en $3.737,55. Incluso la semana pasada rompió el piso de los $3.700, un nivel que no se veía desde 2021.
