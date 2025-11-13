¿El dólar sí está tan barato? Así se vende el billete estadounidense en las casas de cambio de Medellín

Esta semana el dólar se mueve en sus niveles más bajos desde 2021. EL COLOMBIANO consultó algunas casas de cambio de Medellín y encontró que la moneda gringa se negocia hasta en $3.800
En la jornada de apertura, el dólar superó la barrera de los $3.700 y se negocia actualmente a $3.696,47, lo que equivale a una disminución de $23,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada hoy en $3.719,71. Durante la sesión, la divisa alcanzó un valor mínimo de $3.685 y un máximo de $3.721,90, con un total de 1.115 operaciones que sumaron aproximadamente US$629 millones.