Dólar cae $7 en jornada Next Day por festivo en Estados Unidos

El precio del dólar viene marcado por una alta volatilidad producto de varios factores. Aunque el viernes pasado se cumplió un año desde la última vez que la divisa se ubicó en la línea de los $4.000, su comportamiento ha fluctuado principalmente por la poca liquidez inmediata de dólares en las entidades financieras, un riesgo país que se disparó producto de las presiones fiscales y la incertidumbre global generada por el conflicto en Medio Oriente.
Además, hoy el dólar operará en Next Day porque es Día del Trabajo en Estados Unidos.
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La divisa revirtió tendencia y se cotiza en $3.118,75, lo que representa una diferencia de $7,33 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.126,08. Durante la jornada alcanzó un mínimo de $3.115 y un máximo de $3.140. En la jornada se han realizado 20 transacciones por $7,36 millones.