Precio del dólar se desploma a $3.790 en Colombia, toca su nivel más bajo desde 2024

El dólar inició la jornada del viernes 7 de noviembre en Colombia a la baja, en medio de un ambiente de incertidumbre global y mercados que operan prácticamente a ciegas ante la escasez de datos económicos provocada por el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.
En el arranque del día, la divisa se cotizó en $3.789,90, lo que representa una caída de $17,16 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.807,06.
Durante la mañana, el precio mínimo fue de $3.785 y el máximo de $3.790, con un total de ocho transacciones por US$2 millones.
Conozca aquí: Dólar en Colombia no para de bajar y tocó los $3.781, ¿podría caer más para fin de año?