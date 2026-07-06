Precio de la energía en bolsa se dispara 285% y alertan riesgos por el fenómeno de El Niño

El precio máximo de la energía en bolsa en Colombia completó un fuerte incremento durante lo corrido de 2026. De acuerdo con los informes de XM, empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el valor pasó de $285,30 por kilovatio/hora (kWh) el 31 de diciembre de 2025 a $900,82 por kWh el pasado 3 de julio, lo que representa un aumento de 285% o una variación de $615,52 por kWh.
El comportamiento no solo se refleja en el precio máximo. El precio ponderado también aumentó 155% durante el mismo periodo, con un incremento de $492,89.