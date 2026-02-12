¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?

Los intensos aguaceros de comienzos de año han reactivado debate sobre el precio del kilovatio en la bolsa de energía y lo que pagan los usuarios en la factura.
Lo anterior, porque la generación de energía hidroeléctrica en Colombia representa aproximadamente entre el 66% y el 80% de la matriz eléctrica nacional, siendo la principal fuente de energía renovable del país.
De acuerdo con XM, administrador del mercado eléctrico, el precio precio máximo de Bolsa se ubicó $109,92 por kilovatio/hora. Incluso, en las cuentas más actualizadas de Acolgen el precio desciende a $105.
Y al comparar estos precios con los de enero, se evidencia una reducción. Por ejemplo, hace un mes, es decir, el pasado 9 enero, el precio en Bolsa estaba en $279,78. Esto equivale a una caída de $169,86.
Los datos se presentan en un contexto de mayor nivel de llenado en los 24 embalses de la planta hidráulica despachada centralmente.
Actualmente, uno de cada tres embalses se encuentra a 90% o más de su capacidad de llenado; en total, ocho registraban ese nivel al 10 de febrero, que en conjunto representan 17,9% de la generación eléctrica nacional.