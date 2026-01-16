Precio de la gasolina bajaría en Colombia desde el primero de febrero, asegura MinMinas

El precio de la gasolina en Colombia podría empezar a disminuir a partir del próximo 1 de febrero, según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en línea con lo anunciado previamente por el presidente Gustavo Petro. De concretarse, la reducción marcaría un giro en la política de combustibles del país, tras varios años de incrementos sostenidos. En contexto: Petro promete que bajará precio de la gasolina: ¿cuándo y cuánto? De acuerdo con el ministro, los consumidores empezarían a percibir una baja real en el valor del combustible en las estaciones de servicio. Palma explicó que la reducción no responde a subsidios temporales, sino a un manejo estructural del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que durante años representó una pesada carga fiscal para el Estado.

“El presidente lo ha señalado y es una muy buena noticia. Yo espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia como lo hicieron Gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos, sino de una forma real”, afirmó el funcionario.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Minas y Energía señaló que el ordenamiento del FEPC y las decisiones estructurales del Gobierno permiten aliviar el costo del combustible de manera responsable y sostenible. Según la cartera, la disminución será gradual, con cuentas claras y sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni macroeconómica del país. “El saneamiento del Fondo empieza a reflejarse en beneficios concretos para la ciudadanía. Tras años en los que el déficit del FEPC se utilizó para aparentar precios bajos a costa de una deuda creciente, este Gobierno tomó la decisión de ordenar las finanzas públicas, pagar lo adeudado y cerrar la puerta a la generación de nueva deuda”, indicó el Ministerio.

Ese esfuerzo fiscal, sumado a condiciones favorables del entorno económico y ajustes estructurales en el sistema de precios de los combustibles, permitiría iniciar la reducción del precio de la gasolina desde febrero, de manera progresiva. Palma señaló que la decisión responde a un trabajo técnico coordinado con el Ministerio de Hacienda y destacó que se trata de un hecho sin precedentes recientes. “Seremos el primer Gobierno en la historia reciente que reduce el precio de la gasolina con cuentas claras, sin mentiras fiscales y poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores”, sostuvo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro explicó que la disminución sería posible gracias al pago de la deuda acumulada del FEPC y al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, dos factores clave en la estructura de costos del combustible. El mandatario también defendió la emisión de bonos en dólares realizada por su gobierno, asegurando que el crédito se obtuvo a una tasa del 5,9% y no del 12%, como afirmó el expresidente Álvaro Uribe.