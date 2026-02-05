Camisetas del fútbol colombiano ya cuestan hasta $400.000, representando casi el 23% del salario mínimo en 2026

Mientras transcurre la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor 2026 l, hay una disputa que va más allá de las canchas y es la oferta de camisetas de clubes. Este 2026, 18 de los 20 equipos anunciaron sus nuevas pieles, las cuales oscilan entre los 150.000 y los 400.000. De hecho, vestir la camiseta de un equipo ya no es barato, puesto que ya es un producto premium, impulsado por contratos con marcas internacionales, diseños más sofisticados y una estrategia comercial cada vez más agresiva por parte de los clubes. Según estimaciones del sector deportivo, en Colombia se venden más de 1,5 millones de camisetas oficiales al año, una cifra que explica por qué las marcas siguen apostándole al país pese a los altos precios.

La camiseta más cara y la más barata del fútbol colombiano en 2026

La camiseta más cara del fútbol profesional colombiano en 2026 es la de Atlético Nacional, fabricada por Nike, con un precio confirmado de $399.950. Este valor no solo la convierte en la más costosa del país, sino en una de las camisetas de clubes más caras de Sudamérica por fuera de Brasil y Argentina. En el otro extremo aparece Águilas Doradas, cuya camiseta de competencia, fabricada por Aeroesport, tiene un precio de $150.000, el más bajo entre los equipos de primera división.

¿Qué tanto pesan estos precios frente al salario mínimo?

Con el salario mínimo legal vigente para 2026 fijado en $1.750.905, el impacto económico es evidente, pues que si se toma de referencia el valor de la del verde paisa ($399.950), esto equivale al 22,8% de un salario mínimo mensual. Mientras que el conjunto de Águilas: representa el 8,6% del salario mínimo. Tomando la calculadora de nuevo, para comprar la camiseta más cara del FPC implica destinar casi una cuarta parte del ingreso mensual de un trabajador que gana el mínimo, mientras que incluso la más económica supera lo que muchos hogares destinan a gastos básicos semanales.

El rango donde se mueven los grandes

La mayoría de los clubes con mayor hinchada y visibilidad comercial se ubican en una franja alta del mercado: - Millonarios y Junior (Adidas): $319.950 → 18,3% del salario mínimo - Santa Fe (Fila) y Bucaramanga (Lotto): $329.900 → 18,8% - Once Caldas (Reebok): alrededor de $280.000 → 16 % - Deportes Tolima (Umbro): $269.990 → 15,4 % Un dato para apuntar es que ningún club grande baja hoy del 15% del salario mínimo, para adquirir una camiseta, una señal clara de cómo el merchandising del fútbol colombiano ya compite en precio con camisetas oficiales de selecciones nacionales y clubes internacionales.

Adidas, Reebok y Umbro: las marcas que mueven el negocio

Detrás de estos precios hay una reconfiguración del patrocinio deportivo. Adidas sigue liderando el negocio en Colombia al vestir a clubes con alto volumen de ventas como Millonarios, Junior e Independiente Medellín, equipos que garantizan rotación constante de producto y presencia nacional. En términos de ingresos, los clubes manejan como mucho hermetismo el tema de ingresos por sus “casacas”. El más reciente que se tiene es el de Millonarios que reportó en 2022 ingresos ordinarios por $57.700 millones, y tras la llegada de Radamel Falcao García en 2024, se consolidó como el club con mayor venta de camisetas en el país. Algunas referencias del jugador se agotaron en menos de dos horas, un fenómeno poco común en el mercado local. Nacional, aunque no publica cifras detalladas de unidades vendidas, reportó $70.300 millones en ingresos ordinarios en 2022, con un crecimiento del 19,4%, impulsado en buena parte por la venta de artículos deportivos. En paralelo, Reebok regresa al fútbol colombiano de la mano de Once Caldas, apostando por la nostalgia y una marca con historia en el país, mientras que Umbro fortalece su presencia con Deportes Tolima e Internacional de Bogotá, un club nuevo que ha logrado buena recepción comercial y visibilidad internacional.