Presupuesto 2027, en la mira: advierten que podría quedar desfinanciado en hasta $60 billones

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro y aforado en $575,6 billones, enfrenta nuevos cuestionamientos antes de iniciar su discusión formal en el Congreso. A la solicitud anunciada por el Centro Democrático para que el Ministerio de Hacienda revise las cuentas, se sumó ahora el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien pidió directamente devolver la iniciativa. Restrepo sostuvo que el proyecto estaría “mal financiado” y advirtió que el desfinanciamiento podría llegar hasta los $60 billones, debido a que, según su análisis, los ingresos estarían sobreestimados para respaldar un nivel de gasto que posteriormente podría no contar con los recursos suficientes. “El proyecto de prespuesto 2027 debe devolverse: está mal financiado”, señaló Restrepo en una publicación en X.

El exministro planteó que la discusión no debería limitarse a modificar algunas partidas, sino que el proyecto debería regresar al Ministerio de Hacienda para que sea revisado y ajustado antes de continuar su trámite legislativo. Le puede interesar: Centro Democrático pide devolver presupuesto de Petro para que De la Espriella lo ajuste

Restrepo cita la norma que permitiría devolver el proyecto

Uno de los argumentos centrales del exministro es jurídico. Restrepo recordó el artículo 56 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece un mecanismo para que las comisiones económicas del Senado y la Cámara devuelvan el proyecto al Ministerio de Hacienda cuando consideren que no se ajusta a las disposiciones de la ley orgánica. La norma establece que, antes del 15 de agosto, las comisiones pueden determinar que el proyecto no se ajusta a los preceptos presupuestales y, en ese caso, devolverlo al Ministerio de Hacienda, que tendría que presentarlo nuevamente al Congreso antes del 30 de agosto con las respectivas enmiendas. Ese calendario es especialmente relevante para el proyecto de 2027, pues las comisiones económicas son las encargadas de iniciar el trámite del presupuesto. Para Restrepo, esta sería la vía para que la nueva administración pueda revisar las cuentas heredadas del Gobierno anterior. “Se impone entonces la devolución del presupuesto de la vigencia 2027 para que el nuevo gobierno tenga la posibilidad de purgar el proyecto presentado por la administración Petro de los contenidos tóxicos que contiene”, afirmó. Lea más: Ejecución del Presupuesto llegó a 41% en junio, con 20 sectores rezagados y recursos de emergencia sin ejecutarse

¿Dónde está el problema de financiación?

El cuestionamiento de Restrepo coincide con uno de los principales reparos que ya había planteado el Centro Democrático: la existencia de ingresos cuya materialización todavía depende de decisiones posteriores. El proyecto presentado para 2027 asciende a $575,6 billones, equivalentes al 27 % del PIB, según la información divulgada tras su radicación. El Centro Democrático anunció que solicitará a las comisiones económicas devolver la iniciativa para que el Ministerio de Hacienda, ahora bajo la administración de Miguel Gómez Martínez, sustente y revise varias de las fuentes de financiación.

Entre los puntos que generan mayores dudas están $30,2 billones de ingresos contingentes, cuya materialización dependería de que posteriormente se apruebe una iniciativa que permita obtener recursos adicionales. La discusión, en este caso, pasa por determinar cuál sería exactamente la fuente de esos recursos, cuál sería su base gravable, cuánto se espera recaudar y en qué momento entrarían efectivamente al Tesoro. También están bajo revisión $17 billones registrados como “Otros Recursos de Capital”. El planteamiento del Centro Democrático es que Hacienda precise de dónde provienen esos recursos y si corresponden, por ejemplo, a operaciones de crédito, recuperación de activos, rendimientos financieros, excedentes de liquidez u otra fuente. A esto se suman aproximadamente $13 billones adicionales incluidos dentro de las rentas de capital, sobre los cuales también se han pedido soportes técnicos que permitan verificar su origen, cuantificación, disponibilidad y posibilidad efectiva de recaudo. En conjunto, estos rubros son parte del debate sobre si los ingresos proyectados para 2027 tienen suficiente respaldo para financiar el gasto contemplado en el presupuesto. Lea también: Los 15 “chicharrones” que Petro le deja al gobierno: finanzas, salud y seguridad

Un nuevo Gobierno frente a un presupuesto presentado por la administración saliente

El debate tiene además una particularidad política y fiscal: el proyecto fue presentado por la administración saliente, pero será ejecutado por el Gobierno que asumió el 7 de agosto. Por ley, el Gobierno que termina su periodo debe presentar el proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia, aunque la discusión y aprobación corresponden al Congreso y su ejecución estará a cargo de la administración entrante. Esto explica la presión para que el nuevo Ministerio de Hacienda pueda revisar las cifras antes de que avance el trámite legislativo. La preocupación de Restrepo es que, si las estimaciones de ingresos no se cumplen, el Gobierno tendría que enfrentar durante 2027 un presupuesto con gastos comprometidos pero sin recursos suficientes para respaldarlos. Por eso, su propuesta apunta a utilizar el mecanismo contemplado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y devolver la iniciativa para que Hacienda haga las correcciones correspondientes.

La discusión queda ahora en manos de las comisiones económicas

Con el pronunciamiento de Restrepo, la propuesta de devolver el presupuesto deja de ser únicamente una solicitud de una bancada política y suma el respaldo público de un exministro de Hacienda que cuestiona directamente la estructura de financiación del proyecto. El punto central de la discusión será establecer si las fuentes de ingresos contempladas para alcanzar los $575,6 billones tienen el respaldo suficiente y cumplen con las normas presupuestales y de responsabilidad fiscal. El artículo 56 establece precisamente una ventana para que las comisiones económicas tomen una decisión sobre la devolución: antes del 15 de agosto. Si optan por hacerlo, el Ministerio de Hacienda tendría hasta el 30 de agosto para presentar nuevamente el proyecto con las enmiendas correspondientes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: