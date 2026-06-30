Los 7 dolores de cabeza económicos que Petro le deja a De la Espriella

El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia tras una de las elecciones más reñidas en la historia del país. El abogado, sin trayectoria política previa ni experiencia en administración pública, superó al candidato del continuismo, Iván Cepeda, con 12,9 millones de votos a su favor, resultado que el Pacto Histórico terminó finalmente por reconocer, tras un escrutinio sin mayores cambios.
Su triunfo marca un giro político significativo para Colombia, al pasar de la izquierda a la derecha más dura; y llega acompañado de gestos de respaldo internacional, entre ellos el del mandatario estadounidense Donald Trump, y de Javier Milei en Argentina.
Lo cierto es que el nuevo presidente electo debe pasar de las rimbombantes celebraciones y promociones a tomar su papel como el próximo jefe de Estado, pues hay serios problemas que el país enfrenta y requieren decisiones rápidas y concretas.
Varias de esos problemas son heredados de las decisiones —o de la falta de ellas— del gobierno saliente de Gustavo Petro. No se trata de asuntos menores, son crisis que ya están en marcha y que exigirán decisiones desde el primer mes de mandato. El panorama que enfrentará De la Espriella combina frentes económicos, energéticos, climáticos y empresariales que están interconectados.
EL COLOMBIANO identificó por lo menos siete puntos que deberá tratar el presidente electo, desde el futuro de los recursos del café, que afecta directamente a 550.000 familias cafeteras, hasta una crisis fiscal que centros de pensamiento como Anif ya califican como una verdadera “bomba de tiempo”. Por eso, la nueva administración deberá moverse con rapidez y precisión.
A esto se suma la inminente llegada de un fenómeno de El Niño que, según el Ideam, tiene una probabilidad superior al 95% de consolidarse y que podría alcanzar una intensidad comparable a los episodios más severos registrados desde 1950.
El cuadro se completa con una deuda pública cada vez más costosa, que ya consume uno de cada tres pesos del recaudo tributario en intereses; los problemas de gobernanza y la caída sostenida de utilidades en Ecopetrol, la principal fuente de ingresos del Estado; unas reservas de petróleo y gas que se agotan más rápido de lo que se reponen; y un crecimiento económico que, pese a no estar en decrecimiento, tampoco logra despegar del estancamiento.