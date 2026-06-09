Protección generó $15,3 billones en rendimientos para sus afiliados entre enero y mayo

La administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección reportó que entre enero y mayo de este año generó rendimientos por $15,3 billones para sus clientes, resultado que refleja el crecimiento del ahorro de largo plazo y el fortalecimiento del patrimonio de millones de colombianos.
Del total de rendimientos abonados durante los primeros cinco meses del año, $14,1 billones correspondieron a los fondos de pensiones obligatorias, consolidándose como el principal motor de crecimiento de los recursos administrados por la entidad.