Protección generó $15,3 billones en rendimientos para sus afiliados entre enero y mayo

La administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección reportó que entre enero y mayo de este año generó rendimientos por $15,3 billones para sus clientes, resultado que refleja el crecimiento del ahorro de largo plazo y el fortalecimiento del patrimonio de millones de colombianos. Del total de rendimientos abonados durante los primeros cinco meses del año, $14,1 billones correspondieron a los fondos de pensiones obligatorias, consolidándose como el principal motor de crecimiento de los recursos administrados por la entidad.

Por su parte, las cesantías observaron rendimientos cercanos a $584.000 millones, mientras que los fondos de pensiones voluntarias superaron los $581.000 millones. Estos recursos se reflejan directamente en las cuentas de los afiliados y contribuyen al fortalecimiento de sus ahorros e inversiones para la construcción de proyectos futuros y metas financieras de largo plazo. Según Protección, los resultados obtenidos durante los primeros meses de 2026 evidencian la importancia de mantener una visión de largo plazo frente al ahorro y la inversión, especialmente en un contexto marcado por episodios de volatilidad y ajustes en los mercados financieros. Juan David Correa, presidente de Protección, explicó que la estrategia de inversión de la compañía se ha basado en la diversificación, la disciplina y una gestión prudente del riesgo, elementos que han permitido aprovechar oportunidades derivadas de la recuperación de los mercados. “Los resultados de estos primeros cinco meses del año son una muestra de por qué el ahorro y la inversión deben analizarse con una perspectiva de largo plazo. Durante el año hemos vivido episodios de volatilidad y ajustes en los mercados, pero también hemos visto cómo una estrategia basada en la diversificación, la disciplina y la gestión prudente del riesgo permite capturar las oportunidades que surgen con la recuperación”, señaló el Correa.

Agregó que la experiencia demuestra que mantener una estrategia de inversión sólida y consistente genera valor sostenible para los clientes, más allá de los movimientos de corto plazo que puedan registrarse en los mercados.

Ahorro y rendimientos cobran mayor relevancia con la reforma pensional

La compañía destacó que la generación de rendimientos adquiere una importancia aún mayor en medio de la transformación que atraviesa el sistema pensional colombiano. En este escenario, el ahorro y una adecuada administración de las inversiones continúan siendo factores determinantes para fortalecer el patrimonio de las personas y complementar sus ingresos durante la etapa de retiro.

Correa aseguró que el reto actual también pasa por promover una mayor comprensión sobre el papel del ahorro en la construcción del bienestar financiero de los hogares colombianos. “Hoy más que nunca es importante que las personas comprendan el papel que juega el ahorro en la construcción de su futuro financiero. Nuestro compromiso es seguir administrando estos recursos con responsabilidad, disciplina y visión de largo plazo, para que cada vez más colombianos puedan avanzar con mayor confianza hacia sus metas de bienestar y retiro”, afirmó. La entidad señaló que continuará consolidándose como una plataforma integral de bienestar financiero y gestión patrimonial, fortaleciendo su oferta de ahorro e inversión para acompañar tanto a personas como a empresas en las distintas etapas de su vida financiera.