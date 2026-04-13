x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Bloqueos en Santander cumplen cinco días y dejan pérdidas de hasta $120.000 millones

Bloqueos en Santander completan cinco días y generan pérdidas de hasta $120.000 millones diarios, con afectaciones en vuelos, alimentos y transporte, pese a acuerdos previos.

  • Bloqueos en Lebrija afectan el acceso a Bucaramanga y generan pérdidas millonarias en el comercio regional. FOTO COLPRENSA:
    Bloqueos en Lebrija afectan el acceso a Bucaramanga y generan pérdidas millonarias en el comercio regional. FOTO COLPRENSA:
  • La industria avícola enfrenta represamiento de alimentos y riesgo de muerte de aves por restricciones en el transporte. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES.
    La industria avícola enfrenta represamiento de alimentos y riesgo de muerte de aves por restricciones en el transporte. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
bookmark

Los bloqueos en Santander persistían en la mañana de este lunes 13 de abril, especialmente en el municipio de Lebrija, una vía estratégica de acceso a Bucaramanga. En el transcurso de este paro también se ha bloqueado el acceso al aeropuerto Palonegro, lo que sigue afectando la movilidad regional.

Aunque el domingo se firmaron acuerdos entre campesinos y la Gobernación para levantar las protestas, estos no se cumplieron en terreno. La razón principal fue una ruptura entre los voceros que participaron en la mesa de diálogo y las comunidades que mantienen los puntos de bloqueo.

Le puede gustar: Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300%

De acuerdo con información de Vanguardia, los manifestantes desconocieron compromisos como la habilitación de corredores humanitarios y la apertura parcial de vías, argumentando que las decisiones deben tomarse directamente en los lugares de protesta.

Impacto económico: pérdidas de hasta $120.000 millones diarios

El paro ya está pasando factura a la economía del departamento. Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, advirtió que “los bloqueos viales están generando pérdidas diarias de hasta $120.000 millones”.

El impacto compromete sectores clave como el comercio, el transporte y los servicios. Además, el gremio reportó que “cerca de 60 vuelos han sido cancelados y más de 7.500 pasajeros se han visto afectados”, lo que también golpea al turismo y otras actividades económicas.

El sector avícola es uno de los más afectados por las restricciones en la movilidad. Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), explicó a Caracol Radio que “tenemos en este momento 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no están pudiendo llegar a los consumidores”.

La situación también pone en riesgo la producción. Moreno detalló que “para alimentar los 47 millones de aves que tenemos en Santander, necesitamos 7 mil toneladas de alimento diarios, que no ha podido entrar desde el pasado viernes en algunas granjas (...) tenemos provisiones solo para 2 o 3 días”.

Ante este panorama, Fenavi Santander solicitó la intervención del Gobierno Nacional, advirtiendo que podrían morir cerca de 40.000 aves si no se restablece el suministro.

Reclamos campesinos y ruptura del diálogo

El origen de las protestas está en el descontento campesino por el aumento en el avalúo catastral rural, que en algunos casos ha llegado hasta el 1.000%, lo que derivó en incrementos significativos del impuesto predial.

La industria avícola enfrenta represamiento de alimentos y riesgo de muerte de aves por restricciones en el transporte. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES.
La industria avícola enfrenta represamiento de alimentos y riesgo de muerte de aves por restricciones en el transporte. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES.

Otro factor que agravó la crisis fue la ausencia de funcionarios del Gobierno Nacional con capacidad de decisión en las negociaciones. Los manifestantes han insistido en que su reclamo es contra el IGAC y no solo contra autoridades locales.

La falta de respuestas de fondo y la exigencia de suspender de inmediato la actualización catastral llevaron a una postura radical de “todo o nada”. Esto terminó por romper el diálogo, lo que derivó en la continuidad de los bloqueos, incluso en puntos estratégicos como el acceso al aeropuerto Palonegro.

El paro, que ya completa cuatro días, no solo afecta la economía regional sino que podría tener repercusiones a nivel nacional si se prolonga. La presión ahora está puesta en lograr la presencia del Gobierno Nacional en el territorio para destrabar el conflicto.

Mientras tanto, los bloqueos continúan impactando la movilidad, el abastecimiento y la operación de sectores clave, en medio de un escenario de incertidumbre para empresarios, productores y ciudadanos.

Entérese: Paro Nacional este 9 de abril: puntos de concentración, bloqueos y más

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida