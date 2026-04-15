“No estamos matando a nadie”: así fue la defensa del gerente del Banrep ante arremetida de Petro

La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes fue el espacio en el que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reencontraron luego de la accidentada reunión de la junta directiva del Emisor, celebrada a finales de marzo. En el debate de control político sobre el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria, Villar explicó las motivaciones que han llevado a que la tasa de interés de la entidad se eleve a 11,25%.

Además, pidió moderar el lenguaje con el cual se está manejando la relación del gobierno de Gustavo Petro con el Banco de la República, defendió a una de las integrantes de la junta (presumiblemente Laura Moisá) y enfatizó que con el aumento de la tasa de intervención monetaria no se está “cometiendo un genocidio ni se está matando a una población”, en respuesta a señalamientos hechos por el mandatario.

Los mensajes del gerente del Banco de la República

Ante los miembros de esa célula legislativa, Villar recordó que el mandato del Banco de la República es mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica, lo que implica observa variables como el empleo, el crecimiento económica, la estabilidad externa y financiera, y la inflación. En esa línea, el gerente del Emisor abogó por la coordinación entre la entidad que él lidera, que tiene un mandato acotado, y el Gobierno Nacional y otras autoridades económicas para que se tengan en cuenta las diversas variables económicas y el objetivo de la inflación.

Igualmente, Villar resaltó las normas que en Colombia establecen que el quorum de la junta del Banco requiere de la presencia del ministro de Hacienda, mecanismo que ha funcionado bien durante 35 años para tomar decisiones. Confió en que el mecanismo siga funcionado de esa manera, de lo contrario advirtió que actuaciones como la del ministro Ávila, quien se retiró de la última reunión de junta, sería condicionar al Banco de la República para que decida lo que el Gobierno Nacional considera apropiado. “Si eso fuera así, lo que se diseñó como un mecanismo para la coordinación de las políticas monetaria y económica podría convertirse en un mecanismo para el veto de una autonomía que no sería apropiada ni consistente con la Constitución”, enfatizó.

De frente al ministro Ávila, Villar le pidió al gobierno de Gustavo Petro bajar los ánimos y el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República. Declaró que el Ejecutivo no debe insistir en atacar al Emisor, descalificando permanente a la junta directiva y a los funcionarios y, en particular, degradando a las mujeres que hacen parte de esta. “Esos ataques llegaron a un punto más allá de lo que yo hubiera podido imaginar”, dijo. De ese modo, Villar rechazó la reciente afirmación de Petro en el sentido de que una mujer, integrante de la junta del Banco de la República (en referencia a Laura Moisá, aunque algunos creen que fue a Olga Lucía Acosta), que supuestamente fue guerrillera del EPL “se había convertido, al aliarse con la mayoría (de la junta), en fascista y genocida”.

“No puedo quedarme callado frente a esa afirmación del Presidente de la República, en un Consejo de Ministros televisado”, expresó Villar, y fue vehemente en manifestar que las expectativas de inflación para este año están por encima del 6%, por lo que se aumentó la tasa de interés.

“Esto fue algo que tuvimos que hacer con mucha tristeza y decepción, no poder seguir reduciendo la tasa ni seguir viendo que la inflación bajaba al ritmo que habíamos previsto. Es muy doloroso haber tenido que tomar esta decisión, pero no es un genocidio, y debo decirlo. No estamos matando a nadie. No estamos matando una población y debo decirlo contundentemente: estamos tomando una decisión responsable y en beneficio de la sociedad”, manifestó Villar, mientras el ministro de Hacienda lo escuchaba y giraba de izquierda a derecha en su asiento.

Petro desatado en X

Mientras en la Comisión Cuarta de la Cámara Villar defendía la actuación del Banco de la República, en la red social X Petro volvía a criticarlo, haciendo referencia a la tasa de cambio del dólar, que está en niveles de $3.600.

“Tenemos 3.578 pesos por dólar (TRM de ayer), la revaluación nos abarata la deuda externa pero nos encarece las exportaciones y abarata importaciones. Está revaluación inmensa del peso colombiano, se debe a la elevación sustancial de la tasa de interés que hizo el Banco de la República. El esfuerzo de crecimiento del ingreso de los colombianos que reduce la pobreza de manera sustancial puede perderse si ese ingreso se dedica a comprar mercancías importadas que se abaratan”, anotó el mandatario.

11,25% tasa de interés fijada por la junta Banco de la República en su reunión de finales de marzo.

Y añadió que “detener la inflación en este concepto implica reducir el precio de los alimentos pero sobretodo los producidos en Colombia. No esta fácil, pero es mi reto en estos meses. Entre más revaluación más cae el valor en pesos”. Como la costumbre presidencial es abarcar varios temas en un solo mensaje, en este caso además de la crítica al Emisor, el texto le sirvió para atizar el pulso que sostiene contra los fondos de pensiones privados señalando: “Los trabajadores cotizantes en fondos privados de pensiones a los cuales les están reteniendo sus transferencias a los fondos que escogieron libremente, deben saber que sus ahorros llevados al exterior cada vez valen menos”.

“Fui guerrillero”: MinHacienda

En el debate que se prolongó por más de tres horas y al cual el ministro Ávila llegó tarde, el funcionario respondió a una alusión sobre su pasado en la insurgencia. “Yo orgullosamente fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente porque eso es parte de la ausencia de comunicación y de lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su junta directiva”, expresó el ministro.