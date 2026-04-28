¿Quiénes son los dueños de Lili Pink, la marca de ropa envuelta en un proceso de extinción de dominio?

Un proceso de extinción de dominio fue el resultado de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra las cientos de tiendas de Lili Pink, una reconocida marca de ropa interior femenina que se extiende en Colombia y en países como Ecuador, Venezuela y México.

En la indagación, que duró cerca de cinco años, se decidió que la administración provisional del Estado asumirá la custodia de estos almacenes mientras avanza el proceso contra sus directivos por presunto lavado de activos y contrabando de productos textiles.

En contexto: Fiscalía desarrolla operativo de extinción de dominio a más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia

Esta marca habría sido utilizada como fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado local. Los operativos liderados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se realizaron en Bogotá y otras ciudades del país.