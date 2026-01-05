¿Por qué la sobreoferta pesó más que la captura de Maduro en el precio del petróleo?

Luego de los bombardeos liderados desde Washington por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los cuales dieron con la captura de Nicolás Maduro, había una gran expectativa por cómo iban a reaccionar los mercados de energía, de suponerse un convulsionamiento en sus precios o una respuesta más táctica. Sin embargo, ante todas estas proyecciones este ha reaccionado de forma moderada y sin mayores sobresaltos.
Y esto se debe a que Venezuela es el país con una de las mayores reservas de crudo en el mundo: posee más de 300.000 millones de barriles, por ende, los analistas analizaron esta reacción en el mercado, más táctica que estructural. No obstante, su producción diaria ronda entre los 900.000 y un millón de barriles, por lo que solo cubre el 1% de la oferta global.
