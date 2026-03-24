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Refinería de Cartagena vuelve a la normalidad una semana después de reportar fallas eléctricas

Ecopetrol confirmó operación normal en la refinería de Cartagena tras una falla eléctrica el 15 de marzo, sin impacto en abastecimiento de combustibles nacionales clave.

  • Refinería de Cartagena retomó operaciones normales tras superar una falla eléctrica sin afectar el suministro de combustibles. FOTO COLPRENSA.
    Refinería de Cartagena retomó operaciones normales tras superar una falla eléctrica sin afectar el suministro de combustibles. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ecopetrol informó que todas las unidades de la Refinería de Cartagena (Reficar) ya operan con normalidad, luego de superar una falla en el suministro eléctrico registrada el pasado domingo 15 de marzo, es decir, hace más de una semana.

Según la compañía, el incidente no generó afectaciones en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Aun así, la noticia no dejó de ser preocupante, ya que Reficar tiene actualmente una capacidad de producción de alrededor de 200.000 barriles por día (bpd).

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La empresa detalló que, una vez reportado el evento, activó de inmediato sus protocolos técnicos. Un equipo especializado trabajó en el restablecimiento del sistema eléctrico, así como en la ejecución de un plan de arranque secuencial de las unidades de proceso, el cual finalizó sin incidentes.

¿Hubo impacto en el suministro de combustibles?

De acuerdo con Ecopetrol, el despacho de productos refinados a los proveedores se mantuvo sin contratiempos durante todo el proceso. Esto permitió garantizar la continuidad del suministro y cumplir con el compromiso de seguridad energética tanto en la región Caribe como en el resto del país.

La compañía enfatizó que la contingencia no comprometió la operación logística ni la entrega de combustibles, lo que evitó posibles disrupciones en el mercado.

¿Qué medidas tomó Ecopetrol tras el incidente?

Como parte de las acciones posteriores, la empresa designó una comisión investigadora para determinar las causas exactas de la falla eléctrica. Paralelamente, continúa ejecutando su plan de mitigación de riesgos, enfocado en fortalecer la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico de la refinería.

Estas medidas buscan prevenir futuros eventos y asegurar la continuidad operativa de una de las infraestructuras clave para el abastecimiento energético del país.

Entérese: Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?

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