Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?

Ecopetrol informó que el domingo 15 de marzo de 2026 se registró un apagón en la Refinería de Cartagena (Reficar), lo que provocó la falta de suministro eléctrico de las unidades de proceso de la planta. La contingencia continúa en la mañana de este lunes.

De acuerdo con la compañía, la interrupción eléctrica obligó a detener temporalmente los procesos operativos de la refinería. Sin embargo, la empresa señaló que el evento fue atendido de inmediato mediante los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

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Tras el incidente, las unidades de proceso fueron llevadas a condiciones de seguridad y actualmente se encuentran energizadas, mientras avanzan las acciones necesarias para restablecer su funcionamiento normal.