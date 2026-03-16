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Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?

Una falla eléctrica apagó unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, pero Ecopetrol asegura inventarios suficientes y confirma que el suministro nacional de combustibles continúa normal.

  • Vista de la Refinería de Cartagena, donde una falla en el suministro eléctrico obligó a apagar temporalmente las unidades de proceso. FOTO COLPRENSA.
    Vista de la Refinería de Cartagena, donde una falla en el suministro eléctrico obligó a apagar temporalmente las unidades de proceso. FOTO COLPRENSA.
  • Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?
  • Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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Ecopetrol informó que el domingo 15 de marzo de 2026 se registró un apagón en la Refinería de Cartagena (Reficar), lo que provocó la falta de suministro eléctrico de las unidades de proceso de la planta. La contingencia continúa en la mañana de este lunes.

De acuerdo con la compañía, la interrupción eléctrica obligó a detener temporalmente los procesos operativos de la refinería. Sin embargo, la empresa señaló que el evento fue atendido de inmediato mediante los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

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Tras el incidente, las unidades de proceso fueron llevadas a condiciones de seguridad y actualmente se encuentran energizadas, mientras avanzan las acciones necesarias para restablecer su funcionamiento normal.

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¿Habrá impacto en el abastecimiento de combustibles?

La petrolera estatal aclaró que el evento no afecta el suministro de combustibles en el país. Según la empresa, la refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo que permiten atender la demanda nacional sin interrupciones.

En ese sentido, la compañía aseguró que el abastecimiento de combustibles tanto en la región Caribe como en el resto del territorio colombiano se mantiene con normalidad.

Aún así la noticia no deja de ser preocupante, ya que Reficar tiene actualmente una capacidad de producción de alrededor de 200.000 barriles por día (bpd).

Activación del plan de contingencia

Una vez reportada la situación, Ecopetrol activó su plan de contingencia con el objetivo de responder de manera oportuna al apagado de las unidades y avanzar en el restablecimiento de la operación de la refinería.

La empresa explicó que, como parte de este proceso, las unidades de proceso se mantienen en modo seguro mientras se ejecutan los procedimientos técnicos necesarios para su retorno gradual a operación.

Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?

Investigación para determinar las causas

Ecopetrol indicó que las causas que originaron la falla en el suministro eléctrico serán objeto de investigación.

La compañía también precisó que el incidente no generó afectaciones a las personas ni daños en la infraestructura de la Refinería de Cartagena, por lo que las operaciones podrán restablecerse una vez se completen los procedimientos técnicos correspondientes.

Entérese: Tribunal de Cartagena levanta tutela en caso Reficar: ahora debe pagar $1,3 billones de IVA a la Dian

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