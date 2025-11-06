Reficar estaría en riesgo de apagarse: Dian presiona a Ecopetrol para que pague deuda por IVA de gasolina

En los últimos seis meses la polémica entre la Dian y Ecopetrol es álgida, toda vez que la autoridad tributaria le está cobrando a la petrolera un pago, inicialmente de $9,4 billones por el concepto de IVA, fijado en 19%, para la gasolina que se importó entre 2022 y 2024. Esta tarde, la problemática abrió un nuevo capítulo, pues según informaciones de Caracol Radio, una de las filiales claves de Ecopetrol, Reficar que es una zona franca sufriría las consecuencias de la coyuntura, toda vez que el diésel y gasolina que se vende en Colombia está considerada como productos de importación.

De acuerdo con el reporte de la emisora, si en adelante Reficar no paga ese 19%, se considera que sus productos son de contrabando y podrían ser objeto de la acción de las autoridades. “Pero el problema de fondo con el concepto de la Dian no es el futuro, sino el pasado: la resolución contempla efectos retroactivos, con lo que hay una supuesta deuda que contempla los años 2022, 2023 y 2024, lo que suma 1,5 billones de pesos”, señaló el periodista Gustavo Gómez. En ese contexto, Blu Radio detalló que Reficar radicó una tutela para intentar frenar el inminente embargo de las cuentas de la refinería por parte de la Dian, que reclama el pago de IVA.

En mayo, la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, detalló que el cobro de la Dian correspondía por $6,1 billones a Ecopetrol, $1 billón por la Refinería Cartagena (Reficar) y otros $2,3 billones en intereses. Pero este valor, podría ascender a $21 billones si las medidas se extienden a la importación del acpm, se anotó hace 6 meses. Desde Caracol Radio se mencionó que de tiempo atrás se venía adelantando un proceso de discusión y en lo jurídico para evitar el cobro, pero ese proceso no tuvo salidas, ya que el recurso de reconsideración que presentó Reficar fue resuelto por la Dian con un resultado adverso.

Panorama complejo para Reficar

A su turno, fuentes consultadas por Noticias Caracol señalaron que la Refinería de Cartagena no tendría cómo pagar ni nómina ni compra de insumos ni la operación para refinar combustibles. Esas mismas fuentes de Ecopetrol le dijeron al noticiero que si hay embargo, Reficar solo tendría un margen entre 7 y 18 días para producir gasolina, diesel y gasolina jet (es decir, para aviones). El otro efecto casi inmediato es que comenzaría un desabastecimiento de combustibles en la Costa Atlántica, principal consumidor de gasolina y diesel que sale de Reficar.