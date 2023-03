Colpensiones se alista desde ya para recibir a 18 millones de personas más

Se espera que hoy, Asofondos, gremio que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia dé a conocer su posición oficial sobre la reforma, de la cual, ha advertido, disparará los pasivos del sistema y del Estado.

Cabe mencionar que la iniciativa propone que cuando una persona se jubile y cumpla los requisitos, se le entregará una única pensión por parte de Colpensiones, más el componente de la prestación en el fondo privado –si llega a ser el caso–.

Tanto Colpensiones como el fondo deberán reconocer la totalidad de la pensión en un lapso de máximo cuatro meses después de radicada la solicitud. Además, se mantiene la opción de ahorrar más de 1.300 semanas; por cada 50 adicionales, se incrementará 1,5% el ingreso base de liquidación.

Paréntesis: El proyecto propone un sistema basado en pilares, con un frente solidario para los adultos mayores en pobreza extrema a quienes se les dará un bono de $223.000; otro para los que hicieron aportes pero no lograron pensionarse; uno de ahorro individual voluntario; y el mencionado pilar contributivo, con Colpensiones como base.

Otros puntos interesantes tienen que ver con la opción de hacer aportes por semanas, a quienes no tienen un trabajo fijo y no alcanzan a laborar todo el mes. Además, las mujeres tendrán una reducción de 50 semanas en sus aportes por cada hijo que tengan (con un límite de 3), mientras que las personas no binarias –aquellas no se sienten identificadas con el género masculino o femenino– podrán pensionarse a los 57 años.