Gobierno alista otro intento de tributaria con impuestos a licores, combustibles y juegos de azar

Se está cocinando una nueva reforma tributaria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que trabaja en un nuevo proyecto que será presentado al Congreso el próximo 20 de julio y que incluiría cambios en impuestos a patrimonios, renta, licores, combustibles y juegos de suerte y azar.
La confirmación la hizo Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, en entrevista con El Tiempo, donde explicó que la iniciativa busca aumentar los ingresos del Estado de manera estructural y progresiva.
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Según el funcionario, el Gobierno considera que el déficit fiscal podría reducirse hasta 4,5% del PIB en 2027 si se aprueba una nueva reforma que ayude a cubrir un faltante superior a $30 billones. Ese proyecto sería debatido por el nuevo Congreso y tendría efectos principalmente desde 2027, durante el próximo gobierno.