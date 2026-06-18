Gobierno alista otro intento de tributaria con impuestos a licores, combustibles y juegos de azar

Se está cocinando una nueva reforma tributaria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que trabaja en un nuevo proyecto que será presentado al Congreso el próximo 20 de julio y que incluiría cambios en impuestos a patrimonios, renta, licores, combustibles y juegos de suerte y azar. La confirmación la hizo Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, en entrevista con El Tiempo, donde explicó que la iniciativa busca aumentar los ingresos del Estado de manera estructural y progresiva. Le puede gustar: Los seis grandes choques del Gobierno Petro con los gremios y empresarios Según el funcionario, el Gobierno considera que el déficit fiscal podría reducirse hasta 4,5% del PIB en 2027 si se aprueba una nueva reforma que ayude a cubrir un faltante superior a $30 billones. Ese proyecto sería debatido por el nuevo Congreso y tendría efectos principalmente desde 2027, durante el próximo gobierno.

Impuesto al patrimonio

Uno de los principales componentes de la propuesta sería un impuesto al patrimonio más progresivo para personas naturales. La idea es establecer tres tarifas, de manera que los patrimonios más altos enfrenten una mayor carga tributaria. También se estudia aumentar la progresividad del impuesto de renta, creando “escaleritas mayores” para los contribuyentes de mayores ingresos. Betancourt explicó que el objetivo es que “haya una carga mayor para los que más ganan”, en lugar de depender exclusivamente de recortes de gasto público.

¿El IVA subiría?

La propuesta también contempla reducir exenciones tributarias relacionadas con el IVA, aunque el director de la Dian aseguró que se buscaría evitar gravar bienes de la canasta familiar. “En algunos casos sí, pero en este punto toca tener mucho cuidado para que no sean bienes de la canasta familiar”, señaló Betancourt a ese medio de comunicación.

La apuesta del Gobierno sería disminuir beneficios tributarios “en la medida de lo posible” para aumentar el recaudo sin afectar productos básicos.

Más impuestos a licores, combustibles y juegos

Otro de los frentes que se estudian es el regreso de los llamados impuestos saludables. La Dian confirmó que se buscaría gravar más los licores de alta graduación alcohólica, aunque el Gobierno tendría cuidado de no aumentar la carga sobre la cerveza. Además, el director de la entidad reconoció que se analiza retomar impuestos relacionados con los combustibles, incluida la gasolina, aunque la decisión aún está en evaluación.

La reforma también incluiría mayores tributos para los juegos de suerte y azar, otro de los sectores mencionados por el funcionario.

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