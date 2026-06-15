Los seis grandes choques del Gobierno Petro con los gremios y empresarios

Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, en agosto de 2022, empresarios, inversionistas y gremios económicos se preparaban para un escenario inédito. Por primera vez en la historia reciente del país, un gobierno de izquierda llegaba al poder con la promesa de transformar el modelo económico, impulsar reformas estructurales y acelerar la transición energética.
Cuatro años después, el balance de la relación entre el Ejecutivo y el sector privado deja como conclusión una tensión constante.
Las diferencias no surgieron únicamente por las reformas promovidas por el Gobierno. También estuvieron alimentadas por el tono de la confrontación política, las discusiones regulatorias, las intervenciones estatales en algunos sectores y la percepción empresarial de que las reglas de juego podían cambiar de forma permanente.
El informe Terreno inestable: la relación entre los gremios y el Gobierno Petro, elaborado por Colombia Risk Analysis, concluye que durante este cuatrienio se produjo una transformación profunda en la forma como el Ejecutivo se relacionó con el empresariado. Los gremios, tradicionalmente considerados interlocutores privilegiados de los gobiernos, pasaron a desempeñar un papel más cercano al de actores políticos dentro del debate público.
La consecuencia fue una relación marcada por los desencuentros con organizaciones como la Andi, Fenalco, Asobancaria, Acopi, el Consejo Gremial Nacional y diversos gremios económicos que cuestionaron algunas de las principales apuestas del Ejecutivo.
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