Durante Gobierno Petro la Dian creó 10.000 nuevos puestos, pero el recaudo se estancó

No es un secreto que el Gobierno Nacional afronta un problema fiscal que ha sido foco de críticas. Parte de ese dolor de cabeza obedece a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no pudo cumplir con las metas de recaudo propuestas por el Ministerio de Hacienda, pese a que el Ejecutivo amplió la planta de personal de esa entidad en un 86% entre 2022 y 2026.
De hecho, una de las críticas constantes al Ejecutivo tiene que ver con el incremento de la burocracia. El crecimiento real en el gasto de personal del Estado se disparó un 11,1%, una cifra que no se veía desde 2012, cuando el aumento alcanzó 11,5%, según un reciente estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Entre 2022 y 2026, la entidad que más creció en número de cargos fue la cartera de Hacienda al pasar de 15.000 empleados a cerca de 25.000 en ese periodo de tiempo. El punto es que ese repunte fue jalonado por la proyección de 10.000 puestos adicionales en la Dian.
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El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad aduanera registra que pasó de tener 11.741 empleados a más de 21.900 a corte del año pasado, un aumento de 10.159 personas.