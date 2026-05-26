Durante Gobierno Petro la Dian creó 10.000 nuevos puestos, pero el recaudo se estancó

No es un secreto que el Gobierno Nacional afronta un problema fiscal que ha sido foco de críticas. Parte de ese dolor de cabeza obedece a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no pudo cumplir con las metas de recaudo propuestas por el Ministerio de Hacienda, pese a que el Ejecutivo amplió la planta de personal de esa entidad en un 86% entre 2022 y 2026. De hecho, una de las críticas constantes al Ejecutivo tiene que ver con el incremento de la burocracia. El crecimiento real en el gasto de personal del Estado se disparó un 11,1%, una cifra que no se veía desde 2012, cuando el aumento alcanzó 11,5%, según un reciente estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Entre 2022 y 2026, la entidad que más creció en número de cargos fue la cartera de Hacienda al pasar de 15.000 empleados a cerca de 25.000 en ese periodo de tiempo. El punto es que ese repunte fue jalonado por la proyección de 10.000 puestos adicionales en la Dian. Lea también: Consejo Gremial pide suspender el impuesto al patrimonio para evitar que “miles de empresas terminen quebrando” El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad aduanera registra que pasó de tener 11.741 empleados a más de 21.900 a corte del año pasado, un aumento de 10.159 personas.

La Dian no estaría cumpliendo con su justificación

La ampliación de la planta se oficializó por medio del Decreto 419 de 2023. En el documento se puede leer que la justificación fue la necesidad de fortalecer el recaudo tributario, combatir la evasión fiscal y el contrabando, y modernizar tecnológicamente la entidad. De acuerdo con el Observatorio, a pesar del gran aumento en el personal, el recaudo tributario neto no ha mostrado una mejora proporcional y continúa ubicándose alrededor del 14,5% del PIB, un nivel similar al promedio histórico de las últimas décadas, es decir, no hay variaciones relevantes. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, sostuvo: “Si hay más personas trabajando, ¿por qué no recaudan más? Eso creo que se lo tienen que explicar al país”. El problema para el académico es que el plan de mejora en la Dirección de Impuestos avanza lentamente y todavía no muestra resultados concretos. “Yo calificaría esto como una promesa que va a un ritmo muy lento”, afirmó. Añadió que el argumento de la Dian para justificar su lento avance es que los funcionarios aún están en curva de aprendizaje. “Si este plan sigue como va, va camino a ser llamado un fracaso”, advirtió. Al análisis se suma que existen factores estructurales que dificultan mejorar el recaudo, entre ellos problemas de corrupción fiscal, contrabando e intereses económicos que podrían limitar el impacto de una mayor planta de personal.

El recaudo está estancado

Las cifras respaldan la premisa sobre el estancamiento de mejoras. Solo para tener una idea, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que el recaudo neto del año pasado fue de $280,3 billones, unos $10 billones por debajo de la meta establecida por el MinHacienda.

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, agregó que el resultado pudo ser peor, ya que en el Plan Financiero presentado a principios de 2025, la proyección ascendía a $298,8 billones, lo que sugeriría un desfase cercano a los $30 billones. Y añadió que el balance de este año no estaría mejorando: a corte de abril, el recaudo neto se ubica en $92,6 billones, un desfase de $3,3 billones frente a la meta de $95,9 billones, proyectada en el Plan Financiero. Los problemas vienen de atrás. El Observatorio Fiscal recordó que en 2022, el Gobierno contó con una adición presupuestal cercana a los $20 billones y posteriormente impulsó la reforma tributaria bajo la promesa de aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, en 2024 el país registró una fuerte caída entre el recaudo esperado y el efectivamente obtenido. Según Salazar, la diferencia fue cercana a cuatro puntos del PIB.

Déficit fiscal y deuda aumentan la presión sobre la Dian