“No fue por la ley de financiamiento”: expertos desmienten a Petro tras rebaja de calificación crediticia

Standard and Poor’s (S&P), una de las tres grandes agencias calificadoras del mundo, también le bajó la calificación crediticia a Colombia de BB+ a BB, manteniéndola en terreno especulativo y con una perspectiva negativa.

La decisión, según la firma, se debe al deterioro de la confianza de los inversionistas, un crecimiento económico más débil, más deuda pública y una carga de intereses creciente.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro reaccionó con rapidez y con una interpretación muy particular: “Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento. Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta”, escribió en su cuenta de X.