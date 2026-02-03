x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025

Las remesas alcanzaron un récord histórico en 2025, superando al petróleo y consolidándose como la principal fuente de dólares del país.

  • Al país ingresaron más del US$13.000 millones de dólares por concepto de remesas. FOTO EL COLOMBIANO.
    Al país ingresaron más del US$13.000 millones de dólares por concepto de remesas. FOTO EL COLOMBIANO.
  • Al país ingresaron más del US$13.000 millones de dólares por concepto de remesas. FOTO EL COLOMBIANO.
    Al país ingresaron más del US$13.000 millones de dólares por concepto de remesas. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

Las remesas colombianas ya son la principal fuente de entrada de dólares a Colombia. Los envíos de dinero de colombianos desde el exterior alcanzaron un máximo histórico de US$13.098 millones en 2025. La cuestión es que la cifra fue tan alta que superó a los ingresos generados por el petróleo, el café y el carbón, pilares de la economía colombiana.

Para tener claridad, las remesas es la plata que un colombiano que vive y trabaja en otro país manda a su familia en Colombia para ayudar con gastos como alimentación, arriendo, servicios, educación o salud. Ese dinero suele enviarse por bancos, casas de cambio o plataformas digitales y es una fuente importante de ingresos para muchos hogares y para la economía del país.

Entérese: Remesas volvieron a superar la inversión extranjera en Colombia por segundo año consecutivo, ¿de cuánto fue?

Ese flujo de dinero es cada vez más importante para la economía colombiana. De hecho, ya equivalen a cerca del 3,1% del PIB. Una realidad impulsada por un reciente pico migratorio de connacionales que se radicaron en el exterior.

Como se mencionó, el año pasado cerraron en US$13.098 millones, lo que representó un crecimiento del 10,6% frente a 2024, cuando sumaron US$11.848 millones.

Las remesas ya superan al café, al petróleo y al carbón

Las remesas ya son tan importantes para la economía colombiana que están significando más entradas de dólares frente a productos propios de exportación colombiana, según cifras del Banco de la República y del Dane, con análisis de Diego Montañez, analista económico.

Por ejemplo, por el comercio exterior de petróleo al país ingresaron US$12.476 millones el año pasado. Eso significa que las remesas aportaron US$622 millones más.

InfogrÃ¡fico
Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025

Eso no es todo, la diferencia fue más notable frente al café, otro producto histórico de exportación. Las ventas exteriores del grano generaron US$5.788 millones, menos de la mitad de los ingresos por remesas.

De hecho, en diciembre de 2025, ese comportamiento se mantuvo. Las remesas fueron de US$1.173 millones, mientras que el petróleo generó US$961 millones y por café fueron US$506 millones.

El flujo de los envíos por remesas también superó los US$4.902 millones por ventas de carbón el año pasado y, también, los US$475 millones del ferroníquel.

Un impulso por la migración

El mayor flujo de remesas va de la mano con un fenómeno migratorio sin precedentes en Colombia. Entre 2022 y 2024, cerca de 1,33 millones de colombianos emigraron de manera permanente, configurando el episodio de salida poblacional más significativo de la historia reciente del país.

Al país ingresaron más del US$13.000 millones de dólares por concepto de remesas. FOTO EL COLOMBIANO.
Al país ingresaron más del US$13.000 millones de dólares por concepto de remesas. FOTO EL COLOMBIANO.

Cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y de Migración Colombia muestran que, en solo tres años, el número de personas que abandonaron el país representa casi dos tercios de todo el flujo migratorio acumulado entre 2012 y 2021, lo que pone en evidencia un cambio profundo en los patrones de movilidad de la población.

A este panorama se suma el aumento de los viajes al exterior. Durante 2025, las salidas de colombianos crecieron 4,3%, al llegar a 5,8 millones de viajeros, frente a los 5,6 millones contabilizados en 2024, según registros oficiales de Migración Colombia.

Lea también: Pico migratorio lleva a las remesas a un nuevo récord de más de US$13.000 millones

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida