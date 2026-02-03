Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025

Las remesas colombianas ya son la principal fuente de entrada de dólares a Colombia. Los envíos de dinero de colombianos desde el exterior alcanzaron un máximo histórico de US$13.098 millones en 2025. La cuestión es que la cifra fue tan alta que superó a los ingresos generados por el petróleo, el café y el carbón, pilares de la economía colombiana.

Para tener claridad, las remesas es la plata que un colombiano que vive y trabaja en otro país manda a su familia en Colombia para ayudar con gastos como alimentación, arriendo, servicios, educación o salud. Ese dinero suele enviarse por bancos, casas de cambio o plataformas digitales y es una fuente importante de ingresos para muchos hogares y para la economía del país.

Ese flujo de dinero es cada vez más importante para la economía colombiana. De hecho, ya equivalen a cerca del 3,1% del PIB. Una realidad impulsada por un reciente pico migratorio de connacionales que se radicaron en el exterior.

Como se mencionó, el año pasado cerraron en US$13.098 millones, lo que representó un crecimiento del 10,6% frente a 2024, cuando sumaron US$11.848 millones.