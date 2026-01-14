Remesas a Colombia crecerán menos en 2026 por culpa de la política migratoria de Trump en EE. UU.

Las remesas que recibe Colombia se mantendrán en niveles elevados en 2026, aunque su crecimiento perderá velocidad. Así lo advierte un nuevo informe de BBVA Research, que analiza el impacto del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos sobre los flujos de dinero hacia América Latina. El estudio señala que el principal freno vendrá precisamente desde Estados Unidos, origen de más de la mitad de las remesas que llegan al país. Aun así, no se espera una caída abrupta, sino una desaceleración gradual en un flujo que hoy es vital para miles de hogares y para la estabilidad macroeconómica. Conozca más: Colombia lídera en remesas: será el mayor receptor de Suramérica y el tercero de la región en 2025, según el BID

Colombia, el país más dependiente de las remesas en la subregión

Colombia aparece como el país más expuesto de la subregión analizada. De acuerdo con el informe “Remesas a Argentina, Colombia y Perú: posible impacto de la política migratoria de EE.UU.”, el 53% de las remesas que recibe el país provienen de territorio estadounidense. Ese flujo equivale a cerca del 1,5% del PIB solo desde Estados Unidos, al 17% de las exportaciones y a 2,8% del PIB si se consideran las remesas totales que llegan desde el mundo. En la práctica, este ingreso ya compite en tamaño con sectores clave de la economía nacional y se ha convertido en un soporte fundamental para el consumo de muchos hogares. Aunque aún no hay cifra oficial definitiva, diversas estimaciones indican que en 2025 las remesas de los colombianos en el exterior habrían superado los US$13.000 millones.

Menos crecimiento desde EE. UU., más resiliencia desde otros países

El informe de BBVA Research advierte que los envíos desde Estados Unidos se desacelerarán en los próximos años, mientras que las remesas provenientes de otros países mostrarán mayor resiliencia, aunque también con un crecimiento más moderado. Este comportamiento se explica, en parte, por la amplia diáspora colombiana, con cerca de 3,7 millones de colombianos viven en el exterior, lo que diversifica las fuentes de ingreso, aunque Estados Unidos sigue siendo el principal origen. Para Alejandro Reyes, economista de BBVA Research en Colombia, el endurecimiento del discurso y de los controles migratorios no implica una reversión del fenómeno migratorio. “Este fenómeno obedece a causas profundas como la inestabilidad económica, la inseguridad y la búsqueda de oportunidades, y no muestra señales de reversión”, afirmó.

El “escudo de arraigo” de los migrantes colombianos

Uno de los puntos clave del informe es el perfil del migrante colombiano en Estados Unidos. A diferencia de olas migratorias más recientes y volátiles, los colombianos presentan altos niveles de arraigo, mayores tasas de participación laboral y menores niveles de desempleo que en sus países de origen. Este “escudo de arraigo”, como lo describe BBVA Research, limita el impacto inmediato de las nuevas políticas migratorias sobre las remesas. Muchos migrantes cuentan con estatus legales más sólidos, redes de apoyo consolidadas y empleos relativamente estables, lo que permite que el flujo de dinero hacia Colombia se mantenga, incluso si disminuye el ritmo de llegada de nuevos migrantes. Además, el ingreso per cápita de los migrantes en Estados Unidos es mayor al que tenían en sus países de origen y ha mostrado una evolución favorable, aunque todavía existen brechas importantes frente al ingreso promedio estadounidense.

Proyecciones para Colombia y Perú hasta 2026

El informe prevé un ajuste gradual en los flujos de remesas. Para Colombia, se espera que la migración hacia Estados Unidos continúe, aunque a un ritmo menor. En ese contexto, las remesas desde ese país se ralentizarán y las de otros orígenes serán más estables, pero también perderán dinamismo. Aun así, la tendencia general seguirá al alza. Entre 2024 y 2026, BBVA Research proyecta que las remesas totales en dólares crezcan 13% en Colombia y 5,2% en Perú. “Esto esconde detrás una dinámica débil de las remesas desde los Estados Unidos compensadas parcialmente por las provenientes de otros destinos”, señala el estudio. En términos del PIB, las remesas a Colombia mantendrán en 2026 niveles similares a los de 2024, aunque se reducirán frente a 2025. Para Perú, se espera una ligera disminución de las remesas como porcentaje del PIB en 2026. Le puede interesar: Colombia vive una “prosperidad económica artificial”: informe revela que el crecimiento se sostiene en remesas y empleo

Impuesto del 1% en EE. UU.: impacto limitado